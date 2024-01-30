عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 30-1-2024 اجتماعا؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022-2023.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال الجلسة العامة للمجلس، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. 

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه  مشروع القانون جاء - كاستحقاق دستوري – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وتابع: كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار الدكتور حنفى جبالى مجلس النواب القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

ترشيحاتنا

وظائف جديدة في انتظارك .. الإعلان غدًا

أخبار التكنولوجيا| شاومي Xiaomi ترفع أسعار بعض هواتفها الذكية بنحو 12%.. ريلمي تطلق رسميا Realme 12 Pro

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

500 ألف جنيه.. مفاجأة لـ تجار الذهب | ما القصة

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

توقعات شهر فبراير 2024.. خبير أبراج يكشف مفاجآت لهؤلاء

مداهمة لشرطة وهمية.. مقلب من رئيس شركة بالهند في الموظفين| ماذا حدث؟

لن تصدق ماذا فعل تطبيق الخرائط GPS في سائق سيارة؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ