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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 29 يناير

صدى البلد

 يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 29 يناير 2024.

 

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

رئيس شعبة الثروة الداجنة يحذر من ارتفاع أسعار الدواجن.. وبرلماني يتقدم بطلب إحاطة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مقترحات برلمانية لتخفيض أسعار الدواجن


اسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 90 جنيه للكيلو، و البيضاء  77 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  65 جنيهًا للكيلو.


 والدواجن الساسو ما بين 87 و 88 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم
 

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 136 و 137 جنيها للكرتونة

 والبيض الأحمر تراوح بين 138 و 139 جنيها للكرتونة

 والبلدي 144 و 145 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت
 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 27 و 30 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 16 و 17 جنيها

 والكتكوت البلدي الحر بين 5 و 6 جنيهات.  

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