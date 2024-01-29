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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طرح الإصدار الرسمي من هواتف Realme بعد حصولها على تحديث أندرويد 14

هواتف Realme حصلت
هواتف Realme حصلت على تحديث أندرويد 14

بدأت شركة Realme في طرح الإصدار الرسمي من واجهة Realme UI 5.0 على هاتفها الذكي GT Neo 5 SE في الصين. يحمل التحديث رقم الإصدار RMX3700_14.0.0.210(CN01)، ويقدم أحدث الميزات والتخصيصات التي توفرها واجهة Realme UI 5.0 المبنية على نظام التشغيل Android 14.

 

التغييرات الجديدة:

هاتف Realme GT Neo 5 SE يحصل على تحديث Realme UI 5.0 في الصين!

 

• شكل تفاعل سحابي مستمر: يوفر للمستخدمين تذكيرات في الوقت الفعلي بأشكال مختلفة بناءً على حالة الخدمة والمحتوى، ما يسهل الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة.

• مساحة ذكية للسيارات: يتيح للمستخدمين عرض شاشة هاتفهم مباشرة على نظام السيارة، مما يوفر خدمات ذكية أثناء القيادة.

• محطة نقل جديدة: تسهل نقل المحتوى بين الأجهزة والتطبيقات، وتحسن كفاءة تعدد المهام.

• تحسينات أخرى:

• مزامنة أفضل لمكان العمل المحمول.

• تحسين التعرف على النص، بما في ذلك دعم بعض اللغات المكتوبة بخط اليد.

• علامة مائية للخصوصية لصور الهوية، ما يجعل مشاركة الصور أكثر أمانًا.

• إدارة أفضل لأذونات الصور ومقاطع الفيديو.

• تحسينات في الأداء، بما في ذلك نظام أكثر استقرارًا وبدء تشغيل أسرع للتطبيقات ورسوم متحركة أكثر سلاسة.

• نظام ألوان أفضل يوفر واجهة طبيعية أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى نغمات رنين مستوحاة من الماء وجودة صوت أفضل.

• شاشة معلومات عامة عن البصمة الكربونية تعرض التأثير البيئي للمستخدم بناءً على عدد خطواته اليومية.

• تحسينات متنوعة في النظام، مثل ضبط مستوى الصوت لتطبيقات متعددة، وتغيير درجة حرارة لون الشاشة، وإصلاح مشكلات بسيطة مثل مشاكل تسجيل الشاشة وخدمات NFC.

ملاحظة: هذا التحديث متاح حاليًا في الصين فقط، ولا يوجد تاريخ إصدار محدد للتحديث العالمي حتى الآن.

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