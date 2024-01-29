طرح الإصدار الرسمي من هواتف Realme بعد حصولها على تحديث أندرويد 14

بدأت شركة Realme في طرح الإصدار الرسمي من واجهة Realme UI 5.0 على هاتفها الذكي GT Neo 5 SE في الصين. يحمل التحديث رقم الإصدار RMX3700_14.0.0.210(CN01)، ويقدم أحدث الميزات والتخصيصات التي توفرها واجهة Realme UI 5.0 المبنية على نظام التشغيل Android 14.
التغييرات الجديدة:
هاتف Realme GT Neo 5 SE يحصل على تحديث Realme UI 5.0 في الصين!
• شكل تفاعل سحابي مستمر: يوفر للمستخدمين تذكيرات في الوقت الفعلي بأشكال مختلفة بناءً على حالة الخدمة والمحتوى، ما يسهل الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة.
• مساحة ذكية للسيارات: يتيح للمستخدمين عرض شاشة هاتفهم مباشرة على نظام السيارة، مما يوفر خدمات ذكية أثناء القيادة.
• محطة نقل جديدة: تسهل نقل المحتوى بين الأجهزة والتطبيقات، وتحسن كفاءة تعدد المهام.
• تحسينات أخرى:
• مزامنة أفضل لمكان العمل المحمول.
• تحسين التعرف على النص، بما في ذلك دعم بعض اللغات المكتوبة بخط اليد.
• علامة مائية للخصوصية لصور الهوية، ما يجعل مشاركة الصور أكثر أمانًا.
• إدارة أفضل لأذونات الصور ومقاطع الفيديو.
• تحسينات في الأداء، بما في ذلك نظام أكثر استقرارًا وبدء تشغيل أسرع للتطبيقات ورسوم متحركة أكثر سلاسة.
• نظام ألوان أفضل يوفر واجهة طبيعية أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى نغمات رنين مستوحاة من الماء وجودة صوت أفضل.
• شاشة معلومات عامة عن البصمة الكربونية تعرض التأثير البيئي للمستخدم بناءً على عدد خطواته اليومية.
• تحسينات متنوعة في النظام، مثل ضبط مستوى الصوت لتطبيقات متعددة، وتغيير درجة حرارة لون الشاشة، وإصلاح مشكلات بسيطة مثل مشاكل تسجيل الشاشة وخدمات NFC.
ملاحظة: هذا التحديث متاح حاليًا في الصين فقط، ولا يوجد تاريخ إصدار محدد للتحديث العالمي حتى الآن.