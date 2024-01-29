وزير النقل يسلم شهادات المدرب الدولي لعدد من العاملين بالقابضة للنقل البحري والبري

قام الفريق مهندس كامل الوزير بحضور كل من الدكتور / ابراهام هامر- رئيس الشركات الدولية بمعهد القيادة الدولي التابع لجامعة ولاية ميزوري الأمريكية ، ورئيس والعضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري بتسليم شهادات المدرب الدولى المحترف لعدد 120 مدرب المعتمد من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها حيث بدأت الفعاليات بكلمة لأحد المتدربات استعرضت خلالها أهمية تلك الدورات في صقل مهاراتها المختلفة في مجال العمل مؤكدة أنه وكافة الموظفين حريصين على التدريب والتثقيف المستمر بما يساهم في تقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين كما اعرب رئيس الشركات الدولية بمعهد القيادة الدولي التابع الجامعة ولاية ميزوري الأمريكية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحرى والبري لتدريب عدد 120 متدرب كمدربين دوليين سيقوموا بتدريب العمالة بشركاتهم على أسس علميه ودولية في كافة المجالات



وفي كلمته خلال فعاليات تسليم الشهادات أكد وزير النقل على أن العنصر البشري دائما في أولويات الوزارة وانه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي حقيبة النقل فقد اكد الوزير ان وزارة النقل بكافة هيئاتها وشركاتها ستكون في طليعة الهيئات والشركات بالدولة بجهد أبنائها ، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل ارتكزت على خمسة محاور من أهمها العنصر البشري ، حيث تم وضع آليات دقيقة لاختيار العناصر البشرية الجديدة وفق معايير دقيقة مع إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر البشرية الحالية خاصة مع تنفيذ الوزارة لمشروعات عملاقة في مختلف مجالات النقل والتي تتطلب أن تكون العناصر البشرية على أعلى مستوى من الاختيار والتأهيل والتدريب والتثقيف ، ليكون كل موظف قادرا على القيام بمهام وظيفته وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وكذلك عدم الاكتفاء بمثل هذه الدورات التدريبية بل يجب ان يعقبها اختبارات وان يخضع كل من يترقى لإختبارات دقيقة لإختيار افضل العناصر البشرية المؤهلة بما يحقق أهداف الشركة وبما يساهم في زيادة انتاجيتها وتقديمها لأعلى مستويات الخدمة

جديد بالذكر أن الشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة كانت قد قامت بالإعلان عن تنفيذ برنامج المدرب الدولى المحترف حيث تقدم لهذا البرنامج اكثر من 500 موظف من الشركة القابضة وشركاتها التابعة ، اجتاز المقابلة الشخصية 131 موظف وتم تنفيذ 9 برامج تدريبية لهم شملت الشركة القابضة للنقل البحري والبري - شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – شركة ايجى باص - شركة غرب ووسط الدلتا - شركة القناة للتوكيلات الملاحية - شركة دمياط لتداول الحاويات - شركة المستودعات المصرية العامة وشركة الاسكندرية لتداول الحاويات البضائع وشركات التوكيلات الملاحية ويأتي انعقاد هذه الدورات في إطار توجيه وزير النقل بضرورة وضع خطط استراتيجية وتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية للشركات، تعتمد على المهام الفعلية واستحداث - إدارات جديدة في الموارد البشرية والمراجعة الداخلية والحوكة والتحول الرقمي بما يمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية ايجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف

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