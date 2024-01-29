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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 6 أطنان دقيق و 2,5 طن زيت طعام مجهولة المصدر بجنوب سيناء

الدقيق مجهول المصدر
الدقيق مجهول المصدر

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملات تموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء، بالتنسيق مع حماية المستهلك، ومباحث التموين، وإدارة الرقابة التجارية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير  التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية بكافة أنواعها، للتأكد من إعلان الأسعار، والحد من استغلال التجار.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملات أسفرت تحرير 15 محضرًا متنوعًا، بواقع 3 محاضر ضبط سلع مجهولة المصدر، إحداهما ضبط  6 طن دقيق استخراج 72% الخاص باستخدام المخابز السياحية، و الثاني ضبط  300 كرتونة زيت طعام بإجمالي  2.5 طن، والثالث ضبط 22 كرتونة جبن وزن العبوة نصف كيلو بإجمالي 150 كيلو جرام.

وأوضح وكيل وزارة التموين   أنه جرى تحرير محضرين بيع بأزيد من السعر، و6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

وأكد أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

المضبوطات من السلع

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IMG-20240129-WA0005
IMG-20240129-WA0004
IMG-20240129-WA0004
جنوب سيناء التموين ضبط دقيق مجهول المصدر

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