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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: مهند لاشين اعتذر عن تسديد آخر ركلة جزاء لمصر

صدى البلد

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مباراة مصر والكونغو عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن :" مصدر.. مهند لاشين اعتذر عن تسديد آخر ركلة جزاء لمصر أمام الكونغو ليسدد محمد أبو جبل بدلا منه".

 

ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.

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