طرح رحلة 404 في السينمات السعودية.. الخميس المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم رحلة 404 للفنانة مني زكي، طرحه في السينمات السعودية، يوم الخميس القادم .

يأتي عرض فيلم رحلة 404 بعد عرضه في السينمات المصرية باسبوع ، وتحقيقه المركز الثاني في شباك التذاكر المصري .

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول .

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.