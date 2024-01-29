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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حدوتة منسية يدخل الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل

حدوتة منسية
حدوتة منسية

تمكن مسلسل حدوتة منسية من بطولة الفنانة سوسن بدر ، من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر . 

 

وأحتل مسلسل حدوتة منسية المركز الثالث من أصل 10 مراكز هي للمسلسلات الأعلي مشاهدة في مصر. 

 

مسلسل حدوتة منسية يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

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يدور مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبنائها على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

حدوتة منسية هشام اسماعيل هبة عبد الغني سوسن بدر مسلسل حدوتة منسية

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