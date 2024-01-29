أخبار الفن| مي سليم: أشارك في دراما رمضان بـ 3 مسلسلات.. وطرح "رحلة 404" بالسينمات السعودية الخميس المقبل

نشر قسم الفن بموقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرض أبرزها في السطور التالية..

كشفت الفنانة مى سليم تفاصيل أعمالها المقبلة ،المقرر عرضها ضمن المارثون الرمضانى 2024.

وقالت مى سليم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد :" أخوض دراما رمضان 2024 بثلاث مسلسلات وهم أمير العوامرى بطولة الفنان هانى سلامة ، وسر إلهى بطولة الفنانة روجينا ، وظهور خاص مع الفنان حمادة هلال فى مسلسل المداح".

قررت الشركة المنتجة لفيلم رحلة 404 للفنانة مني زكي، طرحه في السينمات السعودية، يوم الخميس القادم .

يأتي عرض فيلم رحلة 404 بعد عرضه في السينمات المصرية باسبوع ، وتحقيقه المركز الثاني في شباك التذاكر المصري .

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لحادث سرقة للمرة الثانية في العاصمة الفرنسية باريس.



وتقدمت أحلام بشكوى إلى الشرطة في الدائرة 16 بعد أن فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن اختفت حقيبتان من أمام المسكن الذي نزلت فيه.



وأوضحت أحلام أنها تركت الحقائب عند المدخل، وحين عادت لأخذهما، اختفتا.