عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مى سليم : أشارك في دراما رمضان بـ 3 مسلسلات | خاص

صدى البلد

كشفت الفنانة مى سليم تفاصيل أعمالها المقبلة ،المقرر عرضها ضمن المارثون الرمضانى 2024.

وقالت مى سليم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد :" أخوض دراما رمضان 2024 بثلاث مسلسلات وهم أمير العوامرى بطولة الفنان هانى سلامة ، وسر إلهى بطولة الفنانة روجينا ، وظهور خاص مع الفنان حمادة هلال فى مسلسل المداح".

وتصدَّرت الفنانة مى سليم التريند بعد شائعة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد ما نشر الثنائي صورة تجمعهما من تصوير مشهد حفل زفاف، ضمن فيلمهما الجديد “بنقدر ظروفك” والمقرّر عرضه الفترة المقبلة.

وقالت مي سليم في تصريحات خاصة لعدسة “صدى البلد”: "الناس كلها باركتلي وفرحتلي وتحمست للجواز بسببهم، وأحمد الفيشاوي أخويا".

 

وعن مواصفات فتى أحلامها أوضحت مى سليم: "معنديش مواصفات بس أهم حاجة يكون شخص رياضي".

 

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا من فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

 

وظهر أحمد الفيشاوي فى الصور بمشهد زواجه من الفنانة مى سليم من كواليس العمل، وظهر وهو ممسكاً كلباً فى يده ويقبله.

 

أحدث ظهور لـ «مي سليم»

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتألقت مي سليم، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

أغنية مي سليم اخوات مي سليم إطلالة مي سليم أغاني مي سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

فيتوريا يطلق قذائفه عقب توديع بطولة أمم أفريقيا | شاهد

ترشيحاتنا

أسس الاتفاق.. معيط يكشف عن تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد الحالية لمصر

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

ثالث أكبر ممول .. الاتحاد الأوروبي يلوح بتعليق المدفوعات إلى الأونروا

السيسي يجدد إدانة مصر للهجوم الإرهابي ضد موقع على الحدود الأردنية السورية

وزير المالية: ندرس طرح سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

تحذير من خطورة التصعيد العسكري ..الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا الأوضاع المتوترة في المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

برغيف فينو وربع لحم.. طريقة عمل البرجر بأقل التكاليف

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

فيديو

مى سليم : أشارك في دراما رمضان بـ 3 مسلسلات | خاص

تجول على جناحي الطائرة.. مكسيكي يتصرف بغرابة .. ورد فعل صادم للمسافرين |فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ