مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانه مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت مي سليم بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان جذاب بالون الاسود ومن الناحية الجماليةتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتهاجريئة وكشف عن أنوثتها.

كانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه فيرمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحلمصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.