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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بقيمة 100 ألف يورو.. المطربة أحلام تتعرض للسرقة في باريس

صدى البلد

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لحادث سرقة للمرة الثانية في العاصمة الفرنسية باريس.
 

وتقدمت أحلام بشكوى إلى الشرطة في الدائرة 16 بعد أن فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن اختفت حقيبتان من أمام المسكن الذي نزلت فيه.


وأوضحت أحلام أنها تركت الحقائب عند المدخل، وحين عادت لأخذهما، اختفتا.


وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة في باريس ففي عام 2016 كشفت أحلام عن سرقة ساعة “رولكس” بقيمة 100 ألف يورو.


وكانت قد وضعت حقيبتها إلى جانبها، لتلاحظ بعد ذلك اختفاء ساعتها والحجر الكريم.

طرحت المطربة أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل إسم "السيدة الأولى" ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

وأغاني الالبوم هى ، "السيدة الأولى" كلمات عبدالله بوراس ، توزيع عصام الشرايطي ، "أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض ، توزيع عصام الشرايطي ، "يا هلا" كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي ، "أيام الصفاء" كلمات الأمير عبدالله الفيصل توزيع عمر الصباغ ، "العطر" كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ .

ألبوم أحلام 

وعن أغاني الألبوم الجديد تقول أحلام : العمل يضم خمس أغنيات بديعة، ستكون ضمن أرشيفي الفني المتميز من ألحان الموسيقار طلال الذي يميزني دائماً بالتعاون معه من خلال ثقته الكبيرة ان صوتي قادر على توصيل أعماله ونغماته بإحساس مميز يصل إلى الجمهور العربي بسهولة.

 واضافت ان الألبوم الجديد "السيدة الأولى" متفرد فهو لا يشبه أي ألبوم غنائي لانه متنوع من حيث الألحان والكلمات والتوزيع ، وهذه الثقة من الموسيقار الكبير تعطيني دفعة قوية لتقديم الأفضل والمتميز ، لذلك أحرص على التعاون معه دائماً .

وكشفت أحلام عن امتنانها وشكرها للموسيقار الدكتور طلال على ثقته الكبيره بصوتها، واستمراره في تقديم الأعمال الغنائية لها، مشيرة إلى حرصها الشديد على التعاون الدائم معه والغناء من ألحانه ، لما تحمله نغماته من خلطة موسيقية طربية بديعة ، وأغنيات الألبوم عبارة عن طرب وشجن، تعود بنا لأجواء الطرب الأصيل والذكريات الرائع.

وفي النهاية أشارت أحلام إلى أن أغنيات ألبوم "السيدة الأولى" تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، التي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، والتوزيع المتميز، ليضاف إلى سجل نجاحاتها الفنية، متمنية أن تنال الأغنية الجديدة إعجاب الجمهور.

 

 

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