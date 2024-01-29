بعد الخروج من أفريقيا.. محامي كهربا يسخر من اتحاد الكرة.. تفاصيل

علق أشرف عبد العزيز محامي كهربا علي موقف المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الخروج من أفريقيا .

وكتب عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي اكس :" ههههههه مفروض تعيين مدير فني وطني ومجلس اتحاد كره أجنبي عادي نجرب ".



خروج منتخب مصر من البطولة لا يهمني، صحيح هم أشقاؤنا وشعرنا بالحزن لأجلهم، لكن منتخب مصر مثله مثل الكونغو، وما يهمني هو المغرب، وشخصيا لا أفكر في تلك القضية المتعلقة باللعب من أجل راية العرب، نحن نلعب من أجل المغرب. "



ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فيمفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأالمنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.