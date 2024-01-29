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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم الثالث.. اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين تتلقى أوراق 29 مرشحا

صدى البلد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الثالث لتلقى ملفات طلبات الترشيح ملفين لمرشحين على منصب النقيب العام.

كما تلقت  (27) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منها (12) ملفا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملفات لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(3) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، وملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، وملفين لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الاربعاء الموافق 31/1/2024.

والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثالث، وصل إلى 10 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 182 مرشحًا.

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