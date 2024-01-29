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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق مبدئي على صفقة إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين لدى حماس.. تفاصيل

من عمليات تسليم الأسرى
من عمليات تسليم الأسرى السابقة

جرى الاتفاق على إطار عمل لانجاز صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي وفق ماذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع الذي عقد في باريس أمس على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال مصدر مطلع إن الاتفاق يشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأشار إلى أن مسودة الصفقة التي تم التوافق عليها ستقدم إلى حركة حماس اليوم.

وذكر المصدر أن الصفقة تشمل إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل والبدء بالنساء والأطفال. 

صفقة تبادل اسرى المقاومة والاحتلال

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