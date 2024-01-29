فى ذكراه.. قصة خلاف حسن الإمام مع عمر الشريف وزواجه من خارج الوسط الفنى

يحل اليوم ذكرى وفاة المخرج حسن الإمام الذى قدم عدد من الروائع الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

حسن الإمام برؤية ثاقبة تجاه أي فنان، فقد أعاد اكتشاف الكثير من فناني الزمن الجميل، فحينما كان يقرر إشراك أي فنان في أفلامه كان يدرك كل من حوله أن هذا الفنان يمتلك بالفعل قدرات فنية مميزة، أو أن الإمام يرى أنه يحمل بذرة طيبة تصلح للنمو والانتشار بل والاهتمام.

وهذا ما حدث بالنسبة للفنان حسين فهمي الذي رشحه حسن الإمام لبطولة فيلم فور عودته من بعثته الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درس هناك فن الإخراج ولم يكن أحد تعرف عليه بعد، فهو مازال الوجه السينمائي الجديد، فقد كان انتهى لتوه من أول أعماله، وهو فيلم "نار الشوق"أ مام الشحرورة ورشدي أباظة وحمدي غيث، ولم يعرض بعد.

تعجب فهمي من إصرار الإمام على ترشيحه لهذا العمل، وحاول أن يخبره بأنه ما زال حديث العهد بالسينما، وبالتالي لا يستطيع أن يقدم على تلك النوعية من الأفلام، ولكن الإمام أصر على رأيه بل وأعطاه سيناريو فيلم "دلال المصرية" للأديب العالمي نجيب محفوظ، مطالبا إياه بقراءته جيدا والاستعداد لدخول البلاتوه في أقرب وقت.

وعلى الرغم من صعوبة الشخصية، إلا أن فهمي قرر التحدي وأصر على ألا يخذل حسن الإمام وأن تكون ثقته في محلها، وبالفعل قام حسين فهمي بتمثيل الدور أمام الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وكان أول مشاهده في داخل "سجن القناطر"، حيث أداه ببراعة وتألق، ولم يضطر الإمام لإعادة أي مشهد.

وصدقت نبوءة حسن الإمام الفنية، ونجح حسين فهمي حتى تعاقبت عليه الأعمال الفنية من المخرج حسن الإمام، حيث تعاونا معا في فيلمي "خلي بالك من زوزو"، و"أميرة حبي أنا".

حسن الإمام وعمر الشريف

وعلى الرغم من أن حسن الإمام، كان يتميز بعدم دخوله في خلافات شخصية كثيرة مع الفنانين، إلا أنه لم يسلم من الجرائد والصحف التي كانت عندما تسمع خبر خلاف نشب بينه وبين أحد الفنانين، لتبدأ في الحديث على صفحاتها بها، ومن أبرز هذه الخلافات، كان مع الفنان عمر الشريف بعد أن رفض أن يقوم ببطولة فيلم "الكهف".

برر عمر الشريف اعتذاره بأن المخرج حسن الإمام "تقليدى"، وهو ما جعل المخرج الراحل يخرج عن صمته ويقول إن سبب اعتذار "الشريف" يرجع إلى خوفه من الوقوف أمام الفنان محمود ياسين الذي يتقن اللغة العربية، وهو ما يحتاجه كل أبطال العمل.

جوائز حسن الإمام

حصل على العديد من الجوائز، ومنها الجائزة التقديرية من الجمعية المصرية للنقاد وكرمته الدولة في ١٩٧٦، كما كرمه مهرجان «نانت» الفرنسى بعرض مجموعة من أفلامه، إلى أن توفى «زي النهاردة» في ٢٩ يناير ١٩٨٨ وتزوج حسن الإمام من خارج الوسط الفنى وأنجب ثلاثة أبناء هم الفنان حسين الإمام و مودى و زينب الإمام.