عوضتها عن الأمومة.. إليسا تكشف علاقتها بمديرة أعمالها

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن أنجيلا السيسى والتى عوضتها عن حلم الأمومة وهى مديرة أعمالها وتدير حساباتها البنكية أيضا.

وقالت إليسا : أن أنجيلا كانت إحدى أكبر المعجبات لها، وتتواجد دائما في المطار أو الفندق التي تقيم به إليسا فور وصولها بمصر، وتوطدت علاقتهما عندما مرضت بالسرطان مؤخرا، وقويت علاقتي بأنجيلا لما جالي كانسر، وصلت لبنان وقعدت معايا عند الأطباء، وطول ما أنا بالمستشفى أنجيلا جنبي ما تركتني دقيقة بقيت بشوفها زي بنتي.

وأضافت إليسا :أنجيلا بتعيدني في عيد الأم، ولو عندي بنت مش هتعاملني زي ما بتعاملني أنجيلا، وهي مثل الشرطة دايمًا حطالي حدود، وبحب إن فيه حد خايف على فلوسي وعلى تعبي وأن أنجيلا تدير حساباتها البنكية وأنا معرفش إيه في حساباتي بس بغمض عيني وواثقة فيها بشكل أعمى، وقبل أنجيلا كان فيه فلوس بحطها على جنب وبقول لو إيه حصل مش هاجي جنبهم لأني شوفت كتير فنانين شافوا الشهرة بكل جوانبها وفي الآخر مش معاهم ليرة في الآخر وانا مبحبش أحتاج لحد.

وقالت أنجيلا السيسي عن إليسا: دايمًا بقول يارب يبقى عندي ربع قوتها، من زمان وأنا صغيرة بحب شخصيتها واستناها تيجي مصر وكنت ببقى مخضوضة لما أشوفها، وشافت فيا شخص بيعزها جدًا وخايف عليها في كل حاجة.