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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة الأفريقية الإيطالية.. فقي: قارتنا ليست ساذجة.. وكنا نود مناقشة "خطة ماتي"

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، اليوم الاثنين أن أفريقيا مستعدة لمناقشة معالم وأساليب تنفيذ "خطة ماتي" التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا موليني، خلال القمة الإيطالية الأفريقية التي انطلقت بالعاصمة في وقت سابق من اليوم.

ووجه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حديثه إلى موليني قائلا "كنا نأمل أن تتم استشارتنا بشأن خطة ماتي التي تقترحها، وأفريقيا مستعدة لمناقشة معالم وأساليب التنفيذ"، بحسب ما أوردته وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف "فقي" خلال كلمته أمام القمة التي تضم عشرات الرؤساء ورؤساء وزراء ومسئولي الدول الأفريقية: "أنا أصر على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ولم يعد بإمكاننا أن نكون راضين بالوعود، التي لا يتم الوفاء بها في كثير من الأحيان". 

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على "المبادئ التي يجب مراعاتها في إدارة هذه الشراكة، وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، وأشاد بحضور رؤساء المؤسسات في قمة روما للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وتابع "المبدأ الأول هو مبدأ الحرية: الشراكة الدولية مع الاتحاد الأوروبي تعتمد على وجه التحديد على مفهوم الاختيار الحر للشريك، ولا تنحاز إلى كتلة شريك واحد ونحن دائما يقظون للحفاظ على تنوع الشركاء "، مضيفا أن المبدأ الثاني هو مبدأ "المنفعة المتبادلة، وأفريقيا ليست ساذجة، ولكنها ملتزمة بعلاقة متوازنة".

القمة الأفريقية الإيطالية أفريقيا ليست ساذجة موسى فقي رئيسة الوزراء الإيطالية موليني الاتحاد الأوروبي

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