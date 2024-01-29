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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد خروج الفراعنة من الكان.. تحرك عاجل من مجلس النواب | تفاصيل

فيترويا
فيترويا

علق النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، على خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة من منتخب الكونغو الديمقراطية.

 

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 قال سليمان وهدان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تقدمنا بطلب إحاطة في مجلس النواب للوقوف على ملابسات خروج منتخب مصر من أمم افريقيا".

تابع سليمان وهدان:" مجموعة مستهترة أضاعت تاريخ منتخب مصر المشرف في أفريقيا ، وإعداد معسكرات المنتخب ومرتبات المدربين تتخطى الـ ربع مليار جنيه ".

أكمل سليمان وهدان :" نحن أمام نكبة في الرياضة المصرية مسؤول عنها اتحاد الكرة بسبب اختياراته للمدير الفني ".

لفت سليمان وهدان :" آن الأوان للمحاسبة من أجل تحسين شكل منتخب مصر والأداء الكروي للمنتخب  داخل القارة الأفريقية ".

 

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