بعد خروج الفراعنة من الكان.. تحرك عاجل من مجلس النواب | تفاصيل

علق النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، على خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة من منتخب الكونغو الديمقراطية.

قال سليمان وهدان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تقدمنا بطلب إحاطة في مجلس النواب للوقوف على ملابسات خروج منتخب مصر من أمم افريقيا".

تابع سليمان وهدان:" مجموعة مستهترة أضاعت تاريخ منتخب مصر المشرف في أفريقيا ، وإعداد معسكرات المنتخب ومرتبات المدربين تتخطى الـ ربع مليار جنيه ".

أكمل سليمان وهدان :" نحن أمام نكبة في الرياضة المصرية مسؤول عنها اتحاد الكرة بسبب اختياراته للمدير الفني ".

لفت سليمان وهدان :" آن الأوان للمحاسبة من أجل تحسين شكل منتخب مصر والأداء الكروي للمنتخب داخل القارة الأفريقية ".