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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل الهدنة الجديدة.. وقف الحرب 45 يومًا وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين

مناقشة أمر هدنة قصيرة
مناقشة أمر هدنة قصيرة ووقف القصف الرهيب

كشفت مصادر عبرية مطلعة لصحف إسرائيلية عن تفاصيل الهدنة التي تم وضع الخطوط العريض لها ومن المقرر أن يناقشها قادة الاحتلال اليوم خلال اجتماع مجلس الحرب.

وأوضحت المصادر أنه سيتم بحث عرض هدنة ل45 يوما في غزة مقابل الإفراج عن 35 محتجزا لدى حركة حماس في مرحلة أولى.

كما يشمل إطار الهدنة إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير إسرائيلي لدى حركة المقاومة حماس.

وأضافت الصحف أن إجمالي ما سيتم الإفراج عنهم من الأسرى الفلسطينيين في حال إتمام الصفقة يصل إلى ما بين 4000 إلى 5000 أسير، ذكرت  أن هذا سيكون أعلى رقم في تاريخ الصراع.

من جانبها كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية عن أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع الذي عقد في باريس أمس على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق يشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأشار إلى أن مسودة الصفقة التي تم التوافق عليها ستقدم لحركة حماس اليوم.

وذكرت إن بي سي أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع في اجتماع باريس يشمل إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل والبدء بالنساء والأطفال.

كما قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين إن المسؤولين الأمريكيين بدأوا في زيادة الضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت  واشنطن بوست عن مسؤولين بأن مخاوف إدارة بايدن من التصعيد زادت أخيرا وأدت لتجديد جهود إعادة إسرائيل وحماس للتفاوض.

وقال مصدر مطلع إن الاتفاق يشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأشار إلى أن مسودة الصفقة التي تم التوافق عليها ستقدم لحركة حماس اليوم.

وذكر المصدر أن الصفقة تشمل إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل والبدء بالنساء والأطفال.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ذكر أن الاجتماع الذي عقد في باريس كان "بناء".

صحف إسرائيلية 45 يوما 35 محتجزا 100 و250 أسيرا فلسطينيا تاريخ الصراع

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