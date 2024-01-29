تقارير إعلامية: أكاذيب حول حقيقة أعداد المصابين التي يعلن عنها الاحتلال

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك إخفاق جديد للجيش الإسرائيلي والمنظومة السياسية التي تغنت بأنه قد تم القضاء على معاقل حركة حماس السياسية تحديدًا في شمال ووسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من داخل هذه المناطق جاء لأن الجيش قد انهى مهامه وأن هذه المنطقة لم تعد تشكل خطرًا كبيرًا على القوات.

أضافت «أبو شمسية» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال قام بنقل الألوية التي كانت تعمل في شمال ووسط القطاع إلى الجنوب في خان يونس، وذلك لإعادة رص الصفوف توزيعهم في الجبهات الـ 6 الاخرى التي يواجها جيش الاحتلال بالإضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي الذي عانى بسبب هذه الحرب.

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إعاده هذه القوات هو بمثابة محط خلاف جديد بين المستويين السياسي والعسكري خاصة مع ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن الجيش منذ قليل عن اصابة 6 من جنوده جنوب القطاع، وفي الوقت ذاته أعلنت أحد المشافي وصول 19 اصابة، مما يؤكد أن هناك أكاذيب حول حقيقة أعداد المصابين.



وأكملت: «المدنيين الإسرائليين أصبحوا يطالبون بإجراء انتخابات لإقالة نتنياهو، فهو أصبح عاجز عن إداره أزمة الحرب في البلاد».