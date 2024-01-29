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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تابع لإيران.. الخزانة الأمريكية تصنف بنك الهدى العراقي مؤسسة راعية لغسيل الأموال

بنك الهدي العراقي
بنك الهدي العراقي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تصنيف بنك الهدى في العراق كمؤسسة رئيسية لغسل الأموال بسبب استغلاله في الوصول إلى الدولار الأمريكي لدعم منظمات إرهابية أجنبية معينة مثل فيلق القدس التابع لـ الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن الوزارة تستخدم أدوات قوية لحماية النظام المالي العراقي والدولي من إساءة استخدام ممولي الإرهاب والمحتالين وغاسلي الأموال.

وأضافت الوزارة أنها حددت بنك الهدى، وهو بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال، كما قامت بفصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مالك البنك.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن بنك الهدى ورعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، يقومون بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، إلى أموال تستخدم للعنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء. 

وأشارت الوزارة إلى أنها ستظل ملتزمة بعملها المشترك طويل الأمد مع حكومة العراق لتعزيز الاقتصاد العراقي وحماية النظامين الماليين الأمريكي والعراقي من سوء الاستخدام.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قام بإدراج "حمد الموسوي"، مالك ورئيس مجلس إدارة بنك الهدى العراقي، على قائمة العقوبات التابعة للبنك، وذلك لدعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ودعم مجموعات الميليشيات التابعة له في العراق.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن بنك الهدى استغل وصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس وكتائب حزب الله. 

وشددت الوزارة على أن إجراءات اليوم تؤكد على إساءة استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، للقطاع المصرفي العراقي للوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الدولي.

وأضافت الوزارة أن مالك ورئيس مجلس إدارة بنك الهدى العراقي يحتفظ بعلاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله ويقوم بغسل الأموال لصالحهما، كما أنه تلقى توجيهات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتأسيس بنك الهدى لإجراء عمليات غسيل الأموال لصالح كتائب حزب الله، التي لها دور بارز في غسل الأموال لصالح فيلق القدس. 

وتابعت الوزارة: "كما استخدم الموسوي أفراداً غير تابعين جزئياً لتنفيذ عملية شراء الدولار الأمريكي خلال مزادات العملة التي أجراها البنك المركزي العراقي باستخدام وثائق هويتهم للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملات. ومنذ تأسيسه، استخدم بنك الهدى وثائق مزورة لتنفيذ ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من التحويلات البرقية خارج العراق".

وصنفت الخزانة الامريكية حمد الموسوي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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