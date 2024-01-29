بيان عاجل من العراق بشأن التوترات على الحدود الأردنية السورية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، رفض العراق التصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية، بعد استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ومقتل 3 جنود أمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن وزارة الخارجية تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

ودعت الخارجية العراقية إلى أهمية خفض التصعيد الإقليمي في ظل الظروف الحرجة الراهنة وضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لتحقيق الاستقرار.

وأضافت أن الخارجية العراقية ترفض التصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا، وتؤكد ضرورة إفساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي التي تبذل فيها الحكومة العراقية جهوداً حثيثة للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم مصلحة العراق والمنطقة".