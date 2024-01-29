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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN تكشف مصير الجنود الأمريكيين الـ8 المصابين جراء استهداف قاعدتهم في الأردن

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، بأن الجنود الأمريكيين الـ 8 الذين تم إجلاؤهم طبيًا لتلقي رعاية عالية المستوى بعد إصابتهم في هجوم بطائرة بدون طيار يوم الأحد على البرج 22 في الأردن، تم إجلاؤهم إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي لشبكة CNN، أن الجنود الـ 8 الأمريكيين في حالة مستقرة حاليا.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 من جندي.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافتة إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

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