قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك الآن
استقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا وسط توجهات إدارة ترامب لإعادة هيكلة الانتشار العسكري
منتخب مصر يختتم تدريباته في دالاس استعدادا لمواجهة أستراليا.. صور
من طهران إلى مشهد.. 6 محطات تمر بها جنازة المرشد الإيراني
ترامب: خلافي مع إيلون ماسك بسيط وأتوقع تبرعه بأسهم سبيس إكس
هل يظهر مجتبى خامنئي في جنازة والده؟
لحظة وصول جثمان علي خامنئي إلى موقع مراسم التشييع في طهران
تفاصيل جديدة في إنهاء حياة أب ونجليه بساقلتة.. شقيق الضحية إطلق الرصاص بمركب نيلي
إيران تبدأ الاستعدادات لمراسم تشييع علي خامنئي
فضل الصلاة في جوف الليل.. الأفضل بعد الفريضة فلا تغفل عنها
ترامب: استخدمت الرسوم الجمركية لإنهاء 8 حروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا وسط توجهات إدارة ترامب لإعادة هيكلة الانتشار العسكري

الجنرال كريستوفر دوناهو قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا
الجنرال كريستوفر دوناهو قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا
فرناس حفظي

استقال الجنرال كريستوفر دوناهو، قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، في خطوة تأتي وسط توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تقييم الوجود العسكري الأمريكي وتقليص الالتزامات الدفاعية تجاه الحلفاء الأوروبيين.


وذكرت وكالة بلومبرج أن جنرالًا برتبة أدنى سيتولى مهام المنصب بشكل مؤقت، إلى حين اختيار الرئيس ترامب قائدًا جديدًا بشكل دائم.


وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد رشح دوناهو لتولي المنصب، الذي شغله لنحو 18 شهرًا، وهي مدة تقل عن الفترة المعتادة لتولي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، فيما اعتُبرت استقالته تطورًا لافتًا في ظل التغييرات التي تشهدها السياسة الدفاعية الأمريكية وعلاقات واشنطن بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

الجنرال كريستوفر دوناهو قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسة الدفاعية الأمريكية الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

جثة

محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط

مصر وإيران

تعويض مليار دولار.. مسئول إيراني يقاضي الفيفا بسبب مباراة مصر في كأس العالم

أعلى عائد من شهادات الادخار ذات العائد التراكمي ٢٠٢٦

بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

لقنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا

منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

العدادات الكودية

مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية

ترشيحاتنا

تبكير صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. الموعد والحد الأدنى

تبكير صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. الموعد والحد الأدنى

النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي

صفقة القرن.. موهبة عربية يشعل حربا أوروبية وسعره يلامس 100مليون يورو

العواصف الشمسية

بقعتان عملاقتان تشعلان سماء الأرض.. الشمس تستعرض قوتها وتهدد الاتصالات العالمية

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد