استقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا وسط توجهات إدارة ترامب لإعادة هيكلة الانتشار العسكري

استقال الجنرال كريستوفر دوناهو، قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، في خطوة تأتي وسط توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تقييم الوجود العسكري الأمريكي وتقليص الالتزامات الدفاعية تجاه الحلفاء الأوروبيين.



وذكرت وكالة بلومبرج أن جنرالًا برتبة أدنى سيتولى مهام المنصب بشكل مؤقت، إلى حين اختيار الرئيس ترامب قائدًا جديدًا بشكل دائم.



وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد رشح دوناهو لتولي المنصب، الذي شغله لنحو 18 شهرًا، وهي مدة تقل عن الفترة المعتادة لتولي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، فيما اعتُبرت استقالته تطورًا لافتًا في ظل التغييرات التي تشهدها السياسة الدفاعية الأمريكية وعلاقات واشنطن بحلف شمال الأطلسي (الناتو).