بيان عاجل من السعودية بشأن استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانة المملكة العربية السعودية وتنديدها بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين.

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 من جندي.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافته إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.