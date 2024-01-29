تعليق جديد من إيران على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "قوات المقاومة لا تتلقى الأوامر من طهران وتتخذ قراراتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني بشكل مستقل".

جاء ذلك تعقيبًا على الهجوم بطائرة بدون طيار على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن الاتهامات الأمريكية "غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة".

وأضاف كنعاني أن هذه الاتهامات "تُظهر أيضاً تأثرها بأطراف ثالثة، بما في ذلك النظام الصهيوني قاتل الأطفال"، في إشارة منه إلى إسرائيل.

ولفت "سبق أن قلنا بوضوح، إلى أن جماعات المقاومة في هذه المنطقة تردّ على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني"، وهي "لا تأتمر" بأوامر إيران، و"تُقرّر أفعالها بناءً على مبادئها الخاصّة".

وأشار إلى أن الاتهامات الباطلة ضد طهران مؤامرة لجر الولايات المتحدة إلى معركة جديدة في المنطقة والتحريض على تصعيد الأزمة.

وكان ممثل إيران لدي الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أعلن أن إيران ليس لها علاقة بالهجمات التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن.