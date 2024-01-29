عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق جديد من إيران على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

علم إيران
علم إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "قوات المقاومة لا تتلقى الأوامر من طهران وتتخذ قراراتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني بشكل مستقل".

جاء ذلك تعقيبًا على الهجوم بطائرة بدون طيار على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن الاتهامات الأمريكية "غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة".

وأضاف كنعاني أن هذه الاتهامات "تُظهر أيضاً تأثرها بأطراف ثالثة، بما في ذلك النظام الصهيوني قاتل الأطفال"، في إشارة منه إلى إسرائيل.

ولفت "سبق أن قلنا بوضوح، إلى أن جماعات المقاومة في هذه المنطقة تردّ على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني"، وهي "لا تأتمر" بأوامر إيران، و"تُقرّر أفعالها بناءً على مبادئها الخاصّة".

وأشار إلى أن الاتهامات الباطلة ضد طهران مؤامرة لجر الولايات المتحدة إلى معركة جديدة في المنطقة والتحريض على تصعيد الأزمة.  

وكان ممثل إيران لدي الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أعلن أن إيران ليس لها علاقة بالهجمات التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الشعب الفلسطيني طهران الولايات المتحدة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

طقس مضطرب وأمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد

قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

«البداية كانت غلط»|مدافع الزمالك السابق يفتح النار بعد الخروج من أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

إسرائيل توافق على زيارة وفد أممي إلى شمال قطاع غزة بثلاثة شروط

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بـ البرازيل

تعليق جديد من إيران على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

متى يوم 27 رجب 2024.. الإفتاء: على بُعد 10 خطوات فاغتنموا ليلته

قبل افتتاحه اليوم برعاية رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل مؤتمر نظام التعليم «STEM»

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

بجاكيت وشراب طويل.. ياسمين الخطيب تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة| شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في حفلها مع تامر عاشور|شاهد

برصاصة داخل رأسه.. شاب برازيلي يحتفل لمدة 4 أيام دون وعي |تفاصيل

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ