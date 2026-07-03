دعاء يوم الجمعة قصير.. ردده اليوم واحرص عليه قبل غروب الشمس

دعاء يوم الجمعة قصير.. يحرص المسلمون في يوم الجمعة على الإكثار من الدعاء، لما لهذا اليوم من فضل عظيم ومكانة خاصة في الإسلام، فهو يوم تفتح فيه أبواب الرحمة وتستجاب فيه الدعوات، وفيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه.

ولهذا يميل الكثيرون إلى الأدعية القصيرة التي يسهل ترديدها وحفظها، أو مشاركتها مع الأهل والأصدقاء، لما تحمله من معانٍ عميقة وكلمات جامعة للخير والبركة.

دعاء يوم الجمعة قصير

ومن أجمل الأدعية القصيرة التي يمكن ترديدها في هذا اليوم المبارك:

اللهم زدنا من فضلك ولا تنقصنا، وأكرمنا بكرمك ولا تهنّا، وأعطنا من عطائك ولا تحرمنا، واختر لنا الخير دائمًا ولا تكلنا لأنفسنا، وارض عنا وارضِ قلوبنا بقضائك. اللهم اجبر خواطرنا، واغفر تقصيرنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راضٍ عنا مع عبادك الصالحين، يا واسع المغفرة والرحمة.

اللهم اجعل خاتمتنا على الإسلام، وأحيِنا على طاعتك، وألحقنا بأهل الصلاح دون خزي أو فتنة.

اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الرحم، ومن جفاء القلوب، ومن تغير النفوس، ونسألك أن تجعل دعاءنا مقبولًا، ورزقنا واسعًا، وأبواب الخير لنا مفتوحة لا تُغلق.

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمّن سواك، واكتبنا من الفائزين برحمتك.

اللهم يا رب، إن كان لنا صديق أو حبيب في القلوب، فأكرمه بفضلك، ووسّع له طرق الخير، ونجّه من كل هم وضيق، واملأ قلبه نورًا وطمأنينة، واحفظه من كل سوء، واكتب له السعادة ما تعاقب الليل والنهار، واجعل حياته عامرة بالطاعة والخير.

اللهم إن كان من نحب مهمومًا ففرّج همه، وإن كان مريضًا فاشفه، وإن كان ضعيفًا فقوِّه، وإن كان محتاجًا فلا تكل أمره لغيرك، واحفظه بعينك التي لا تنام، واحفظ له من يحب، وبارك له في عمره وأيامه.

اللهم في هذا اليوم المبارك، احفظ لنا من نحب، واجعلهم في رعايتك، وأنزل عليهم نورًا من فوقهم ومن تحتهم، وأحطهم بنورك في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، واجعلهم في أمانك الذي لا يُضام.

اللهم اجعل لنا ولأحبابنا في يوم الجمعة نصيبًا من الهداية والفرج، وأعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تحرمنا من رحمتك، يا كريم يا عظيم. اللهم ارزقنا السعادة والراحة، واغفر ذنوبنا، وأغننا من فضلك، واجعلنا من عبادك المقبولين.

اللهم نسألك في يوم الجمعة لنا ولمن نحب الرحمة الواسعة، والمغفرة الشاملة، والعفو عن الزلات، والتجاوز عن التقصير، ونسألك أن تقيَنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن تجعل أيامنا كلها خيرًا وبركة.