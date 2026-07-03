الكرملين: أوروبا تتجه نحو التصعيد العسكري وروسيا لن تتجاهل استعداداتها

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا يمكنها تجاهل ما وصفه باستعدادات الدول الأوروبية للمواجهة مع روسيا، في ظل توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز قدراته العسكرية.



وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، إن المؤشرات الحالية تؤكد أن أوروبا تمضي في مسار التصعيد مع موسكو، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، من خلال تطوير هويته الدفاعية، اختار نهج التسلح والاستعداد للمواجهة مع روسيا.



وأضاف أن هذه التطورات تفرض على موسكو أخذها في الاعتبار، مؤكدًا أن روسيا لا تستطيع تجاهل السياسات العسكرية التي تتبناها الدول الأوروبية في المرحلة الحالية.