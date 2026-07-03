قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الأمن يشهد مطالبات بوقف الهجمات الإيرانية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
ترامب: من غير المنطقي استمرار واشنطن في تقديم الدعم الحالي لحلف الناتو
مشروعات جديدة وإنجازات دولية.. مركز بحوث الصحراء يواصل دعم التنمية الزراعية
دعاء يوم الجمعة قصير.. ردده اليوم واحرص عليه قبل غروب الشمس
ثابت عند 49.07 جنيها..سعر الدولار في تعاملات اليوم
مسؤول أمريكي: حركة الملاحة في مضيق هرمز مرتفعة والمحادثات مع إيران مستمرة
الكرملين: أوروبا تتجه نحو التصعيد العسكري وروسيا لن تتجاهل استعداداتها
تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16
ضمانات أمنية.. سر علاقة مفاوضات الدوحة بتشييع جنازة المرشد الإيراني
لماذا الدعاء مستجاب بعد عصر الجمعة؟.. اغتنم الفرصة
سعر الذهب في مصر الآن
بعد أشهر من مقتله| التبريد بدل التحنيط.. كيف حُفظ جثمان خامنئي وسط ترتيبات أمنية استثنائية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: من غير المنطقي استمرار واشنطن في تقديم الدعم الحالي لحلف الناتو

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استمرار الولايات المتحدة في تقديم مستوى الدعم الحالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر "غير منطقي"، معتبرًا أنه من "السخيف" أن تتحمل واشنطن هذا العبء بالصورة الراهنة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه استخدم سلطة فرض الرسوم الجمركية لحل ثماني حروب، معتبرا أن التعريفات الجمركية كانت أداة فعالة في إدارة عدد من النزاعات الدولية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع شبكة CNBC، رغم أن هذا الادعاء سبق أن شككت فيه جهات مستقلة لتدقيق الحقائق.


وكان موقع PolitiFact قد صنّف تصريحا مماثلا لترامب العام الماضي، قال فيه إنه نجح في إنهاء سبع حروب باستخدام الرسوم الجمركية، على أنه "غير صحيح في الغالب"، مشيرا إلى أن طبيعة تلك النزاعات أكثر تعقيدا مما عرضه الرئيس الأمريكي.


وتزامنت تصريحات ترامب مع استمرار الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، في أعقاب الصراع الذي اندلع بين الجانبين، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى عائد من شهادات الادخار ذات العائد التراكمي ٢٠٢٦

بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

لقنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا

منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

العدادات الكودية

مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية

مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

حفل زفاف احمد ماجد

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

ارشيفية

سقوط شبكات المتعة.. أكبر حملة لمباحث الآداب لتطهير التيك توك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

ترشيحاتنا

المتهم

تعدي على فتاة بالضرب في الإسكندرية.. سائق توك توك يواجه هذه العقوبة بالقانون

صورة تعبيرية

بعد شكاوى الكيمياء والعربي.. طلب إحاطة إلى وزير التعليم بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الوحدات البحرية تدعم مكانة مصر الإقليمية

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد