ضمانات أمنية.. سر علاقة مفاوضات الدوحة بتشييع جنازة المرشد الإيراني

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في قطر، بأن إيران تلقت، خلال المحادثات غير المباشرة التي أجرتها هذا الأسبوع مع الولايات المتحدة في الدوحة، ضمانات أمنية قوية بعدم استهداف كبار مسؤوليها وقادتها العسكريين أثناء مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل، علي خامنئي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء فارس بوصول جثمان المرشد الإيراني الراحل، آية الله علي خامنئي، إلى موقع مراسم التشييع بالقرب من حسينية الإمام الخميني في العاصمة طهران، إيذانا ببدء مراسم التشييع الرسمية، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة وصول الجثمان إلى موقع التشييع، حيث توافد المشيعون لإلقاء النظرة الأخيرة، فيما اتخذت السلطات الإيرانية إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لانطلاق مراسم التشييع والدفن.