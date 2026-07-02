تعد الفاصوليا الخضراء من الأكلات الشهية والمغذية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وغني بالفوائد الغذائية والصحية.

نعرض لكم طريقة عمل الفاصوليا الخضراء من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير الفاصوليا الخضراء خضراء

فاصوليا خضراء

٣ كوب عصير طماطم

صلصة طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

فلفل حار مفروم

ملح

فلفل

شطة

زيت وسمنة

٢ كوب مرقة

طريقة عمل طاجن الفاصوليا الخضراء

سيحي السمن مع الزيت ثم شوحي البصل والثوم والفلفل الحار والفلفل الأسود والملح.

ضعي الفاصوليا وقلبي الطماطم والمرقة وتترك على النار حتى الغليان ثم ضعيه في الطاجن وادخليه الفرن حتى تمام النضج