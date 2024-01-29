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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتركوا المنطقة.. ميليشيات مسلحة في العراق توجه رسالة تحذير إلى الولايات المتحدة

مليشيات النجباء المسلحة
مليشيات النجباء المسلحة

حذرت مليشيات النجباء الشيعية المدعومة من إيران في العراق وسوريا، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة من أنها ستواصل الهجمات إذا لم يغادر الجنود الأمريكيون اليوم.

 

ويأتي ذلك بعد يوم من استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن القريبة من الحدود السورية، بطائرة مسيرة مما أودى بحياة 3 جنود أمريكيين وجرح أكثر من 30 آخرين.

 

ولكن لم تتبن مليشيات النجباء الهجوم في بيانها.

وتوعدت مليشيات النجباء بإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، وحذرت من ثمن باهظ لكل يوم يمر دون انسحابها.

 

ودعت المليشيات المسلحة في بيانها الولايات المتحدة إلى "تعلم الدرس" و"المغادرة فوراً"، مشددة على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى "ثمن باهظ".

وأضافت المليشيات في بيانها: "الثكنات والقواعد الأمريكية تعلم جيدًا أننا نفعل ما نقوله، يجب على الولايات المتحدة أن تتعلم الدرس وتغادر اليوم قبل الغد".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 من جندي.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافته إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

الكويت تعلق على استهداف القاعدة الأمريكية بالقرب من حدود الأردن

CNN تكشف مصير الجنود الأمريكيين الـ8 المصابين جراء استهداف قاعدتهم في الأردن

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