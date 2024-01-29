الكويت تعلق على استهداف القاعدة الأمريكية بالقرب من حدود الأردن

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي شن على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية السورية، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في الموقع.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت إدانتها لكافة الأعمال الإرهابية، فإنها تدعو إلى تضافر الجهود للوقوف بوجه مثل تلك الأعمال لتحقيق استقرار المنطقة والعالم.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 من جندي.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافته إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.