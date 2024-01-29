كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2024

إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج لعام 2024.. يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، للمساعدة في دعم الأسرة شهريا في سلة الغذاء.

كيفيه إضافة الزوجة علي بطاقه التموين من الموبايل

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، تبدأ بإزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

وتبدأ بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على ابدأ الخدمة أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي، اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

ويمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين، بالضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها، ويطلب من الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق، بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

وسيتم عرض كافة البيانات التي أدخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده، وأخيرا دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

طريقة اضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة 2024

من ضمن شروط إضافة بطاقات التموين ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"

الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة

ل لمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر

الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه

الأسرة التى لا يزيد معاشها عن 2500 جنيه

القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج موقع دعم مصر 2024

الدخول على موقع دعم مصر، أو الدخول على بوابة مصر الرقمية، وعمل حساب علي أحدهما، توافر رقم بطاقة التموين، كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومى للزوجة، اختيار العلاقة، ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.

طريقة اضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين



أصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل ومن في حكمهم والمستفيدون من معاش السادات ومبارك.