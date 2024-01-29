عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2024

طريقة اضافة الزوجة
طريقة اضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

 إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج لعام 2024.. يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، للمساعدة في دعم الأسرة شهريا في سلة الغذاء.

كيفيه إضافة الزوجة علي بطاقه التموين من الموبايل

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، تبدأ بإزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

وتبدأ بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على ابدأ الخدمة أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي، اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

ويمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين، بالضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها، ويطلب من الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق، بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

وسيتم عرض كافة البيانات التي أدخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده، وأخيرا دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

طريقة اضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة 2024

من ضمن شروط إضافة بطاقات التموين ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة

  • أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"
  • الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة
  • للمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر
  • الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه
  • الأسرة التى لا يزيد معاشها عن 2500 جنيه
  • القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج موقع دعم مصر 2024

الدخول على موقع دعم مصر، أو الدخول على بوابة مصر الرقمية، وعمل حساب علي أحدهما، توافر رقم بطاقة التموين، كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومى للزوجة، اختيار العلاقة، ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.

طريقة اضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

 

 

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين


أصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل ومن في حكمهم والمستفيدون من معاش السادات ومبارك.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين بطاقة تموين الزوج بطاقة تموين جديدة برنامج تكافل وكرامة بطاقات التموين تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

موضوعات متعلقة

كيفية الذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

كيفية استخراج كعب عمل بالمويل 2024

وظائف خالية بمحافظة القاهرة والجيزة.. قدم الآن

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة.. اعرف الموعد

بالموبايل | كيفية استخراج قيد عائلي 2024

لو عاوز عربية.. كيفية الحصول على قرض السيارة من بنك ناصر

كيفية التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. عيار 21 وصل كام

ترشيحاتنا

موعد انفراجة أزمة السجائر في مصر.. وهذا سبب الارتفاع

البيت الأبيض يهاجم وزراء حكومة نتنياهو بسبب تعهدات تهجير الفلسطينيين

أحمد موسى: رئيس غانا وصف السيسي بالرجل القوي.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين فاز بجائزة الأبطال في أفريقيا بالإجماع..فيديو

أرخص سيارة "كسر زيرو" كاملة التجهيزات موديل 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ