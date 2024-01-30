عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من الجلوكوما

الجلوكوما 
الجلوكوما 

الجلوكوما هي حالة مرضية تتسبب في تلف العصب البصري وفقدان التدريجي للرؤية، وتؤدي الجلوكوما في الغالب إلى ارتفاع ضغط السائل العيني (ضغط العين)، والذي يؤدي إلى ضغط زائد على الألياف العصبية في العصب البصري، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

إيران.. ​إعدام 4 سجناء أكراد أدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل

الزراعة: نعمل على توفير الأمصال واللقاحات للمربين بأسعار استرشادية

أعراض الجلوكوما 

في معظم الحالات، لا تكون هناك أعراض واضحة في المراحل المبكرة من الجلوكوما، ولذلك فإنها تعتبر "سارقة الرؤية"، حيث يكون تلف العصب البصري تدريجياً وغير ملحوظ.
مع تقدم المرض، قد يشعر الشخص المصاب بضيق في الرؤية الجانبية (الحقل البصري)، وتظهر بقعاً عمياء في الرؤية الجانبية.
قد يشعر المصاب بألم في العين أو حولها، واحمرار العين، واحتقان العين.


أسباب الجلوكوما 

العامل الرئيسي للجلوكوما هو ارتفاع ضغط السائل العيني، والذي يحدث عندما يتجاوز معدل تدفق السائل العيني إلى العين معدل تصريفه.
قد يتسبب ارتفاع ضغط العين في تلف الألياف العصبية في العصب البصري وتدريجياً يؤدي إلى فقدان الرؤية.


علاج الجلوكوما 

يهدف العلاج للسيطرة على ضغط العين ومنع تدهور الرؤية.
يتم استخدام الأدوية الموضعية مثل قطرات العين لتخفيض ضغط العين.
في الحالات الشديدة أو التي لا يمكن التحكم فيها بواسطة الأدوية، قد يتطلب الأمر إجراء جراحة لتحسين تصريف السائل العيني.


الوقاية الجلوكوما 

الكشف المبكر والمنتظم للجلوكوما يعتبر مهمًا، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط العين أو وجود أفراد في العائلة يعانون من الجلوكوما.
يُنصح بالكشف العيني الدوري للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة.


المخاطر الجلوكوما 

إذا لم يتم التعامل مع الجلوكوما بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية تدريجيًا وحتى العمى في حالات متقدمة.
الجلوكوما المفرطة وعدم السيطرة على ضغط العين يمكن أيضًا عامل خطر للتطور السريع للمرض وتلف الرؤية لذلك، من المهم الكشف المبكر والعلاج المناسب للجلوكوما للحد من المخاطر المحتملة.

أعراض الجلوكوما أسباب الجلوكوما علاج الجلوكوما الوقاية الجلوكوما المخاطر الجلوكوما ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

موضوعات متعلقة

بعد إصابة صفية العمرى به.. كيف يتم علاج العصب السابع؟

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

الأقصر تتزين بالمشروعات في عيدها القومي.. طريق الكباش وحياة كريمة أهمها.. وشارع مصر يوفر فرص عمل ومـصدر دخل للشباب

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

هدد بالرحيل| الأهلي يتراجع عن ضم أبوجبل بسبب الشناوي.. وعلي لطفي البديل

الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تريليونات من الاستثمارات لتحقيق هدف المناخ لعام 2050

فرج عامر يكشف عن رغبة كولر في إعادة هذا اللاعب للأهلي

ضياء السيد: اتحاد الكرة كان هدفه تطفيش جهاز كيروش منذ هذا التوقيت

رسميًا.. ريلمي تطلق هواتفها الجبارة Realme 12 Pro

دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج.. ردده تدخل الطمأنينة لقلبك ويغسل أحزانك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. راكب طائرة بالمكسيك يفتح الباب ويمشي على الجناح| ماذا حدث له؟

رخيص جدا.. سعر جمبسوت نيللي كريم في أحدث ظهور

الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا.. شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ