إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من الجلوكوما

الجلوكوما هي حالة مرضية تتسبب في تلف العصب البصري وفقدان التدريجي للرؤية، وتؤدي الجلوكوما في الغالب إلى ارتفاع ضغط السائل العيني (ضغط العين)، والذي يؤدي إلى ضغط زائد على الألياف العصبية في العصب البصري، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أعراض الجلوكوما

في معظم الحالات، لا تكون هناك أعراض واضحة في المراحل المبكرة من الجلوكوما، ولذلك فإنها تعتبر "سارقة الرؤية"، حيث يكون تلف العصب البصري تدريجياً وغير ملحوظ.

مع تقدم المرض، قد يشعر الشخص المصاب بضيق في الرؤية الجانبية (الحقل البصري)، وتظهر بقعاً عمياء في الرؤية الجانبية.

قد يشعر المصاب بألم في العين أو حولها، واحمرار العين، واحتقان العين.



أسباب الجلوكوما

العامل الرئيسي للجلوكوما هو ارتفاع ضغط السائل العيني، والذي يحدث عندما يتجاوز معدل تدفق السائل العيني إلى العين معدل تصريفه.

قد يتسبب ارتفاع ضغط العين في تلف الألياف العصبية في العصب البصري وتدريجياً يؤدي إلى فقدان الرؤية.



علاج الجلوكوما

يهدف العلاج للسيطرة على ضغط العين ومنع تدهور الرؤية.

يتم استخدام الأدوية الموضعية مثل قطرات العين لتخفيض ضغط العين.

في الحالات الشديدة أو التي لا يمكن التحكم فيها بواسطة الأدوية، قد يتطلب الأمر إجراء جراحة لتحسين تصريف السائل العيني.



الوقاية الجلوكوما

الكشف المبكر والمنتظم للجلوكوما يعتبر مهمًا، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط العين أو وجود أفراد في العائلة يعانون من الجلوكوما.

يُنصح بالكشف العيني الدوري للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة.



المخاطر الجلوكوما

إذا لم يتم التعامل مع الجلوكوما بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية تدريجيًا وحتى العمى في حالات متقدمة.

الجلوكوما المفرطة وعدم السيطرة على ضغط العين يمكن أيضًا عامل خطر للتطور السريع للمرض وتلف الرؤية لذلك، من المهم الكشف المبكر والعلاج المناسب للجلوكوما للحد من المخاطر المحتملة.