الزراعة: نعمل على توفير الأمصال واللقاحات للمربين بأسعار استرشادية

أكد محمد سعد مدير مركز اللقاحات والأمصال بوزارة الزراعة، أن اللقاح يعمل على حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض، مشيرا إلى أن معهد بحوث لأمصال واللقاحات البيطرية، يعمل على توفيرها.

وقال محمد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة، عبر فضائية "المحور"، أنه نعمل على توفير الأمصال واللقاحات للمربين بأسعار استرشادية، مؤكدا أن هناك شركات خاصة تعمل على إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية.

أفضل من اللقاح المصري

وتابع مدير مركز اللقاحات والأمصال بوزارة الزراعة، أن اللقاحات متوفرة، ولكن بعض المربين يفضل اللقاح المستورد اعتقادا منه أنه أفضل من اللقاح المصري.

