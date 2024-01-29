عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: نعمل على توفير الأمصال واللقاحات للمربين بأسعار استرشادية

اللقاحات
اللقاحات

أكد محمد سعد مدير مركز اللقاحات والأمصال بوزارة الزراعة، أن اللقاح يعمل على حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض، مشيرا إلى أن معهد بحوث لأمصال واللقاحات البيطرية، يعمل على توفيرها.

 

وقال محمد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة، عبر فضائية "المحور"، أنه نعمل على توفير الأمصال واللقاحات للمربين بأسعار استرشادية، مؤكدا أن هناك شركات خاصة تعمل على إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية.

 

أفضل من اللقاح المصري

وتابع  مدير مركز اللقاحات والأمصال بوزارة الزراعة، أن اللقاحات متوفرة، ولكن بعض المربين يفضل اللقاح المستورد اعتقادا منه أنه أفضل من اللقاح المصري.     
 

مركز اللقاحات والأمصال اللقاح الثروة الحيوانية الأمصال البيطرية اللقاح المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

موعد انفراجة أزمة السجائر في مصر.. وهذا سبب الارتفاع

البيت الأبيض يهاجم وزراء حكومة نتنياهو بسبب تعهدات تهجير الفلسطينيين

أحمد موسى: رئيس غانا وصف السيسي بالرجل القوي.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين فاز بجائزة الأبطال في أفريقيا بالإجماع..فيديو

أرخص سيارة "كسر زيرو" كاملة التجهيزات موديل 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ