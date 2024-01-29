هبة جلال عن توديع المنتخب "كان 2023": المصريون عاشوا ليلة نكد

علقت الإعلامية هبة جلال، على توديع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" بعد الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد.

وقالت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور": "ليلة من النكد عشناها كلنا، الكل نام وهو حزين، وهذه الحالة مستمرة اليوم أيضا، ولا أحد يصدق أننا ودعنا البطولة من دور الـ16، بعدما علقنا عليها آمالا كبيرة وكنا ننتظر حجز مكان في دور الـ8".

وأضافت: "بدأنا البطولة بآمال وأحلام بالتتويج باللقب للمرة الثامنة، ولكن الأداء كان هزيلا والغيابات والإصابات كثيرة، وساد التخبط والارتباك أداء اللاعبين، بالإضافة إلى سوء خطة اللعب، ورغم كل ذلك، كنا نتمنى أن نتأهل، ولكن خرجنا من دور ثمن النهائي بعد 4 مباريات لم نستطع تحقيق الفوز في أي منها".

