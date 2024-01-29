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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق من وزير الشباب والرياضة على خروج منتخب مصر|خاص

صدى البلد

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية وخروج المنتخب المصري من دور 16 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 .

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد في أول تعليق له بعد خروج مصر من تصفيات كأس الأمم الإفريقية:  زيي زي كل المصريين مش مبسوط.

 

https://www.youtube.com/shorts/hiaH5ePuh0o?si=NlP4tRyfB3I2gSNP

 

أسباب خسارة منتخب مصر 

أكد وزير الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة يجب أن ينظر إلى تقريره وأن يجد حلولا خاصة وأن المنتخب المصري مقبل على أمم أفريقيا 2025 وكأس عالم 2026.

وكشف أشرف صبحي  أن لاعبي المنتخب  المصري مستواهم جيد، ولذلك يجب أن تكون هناك حلول دائمة. 

كان ذلك أثناء تواجد أشرف صبحي خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 والذي يقام على أرض المعارض بالتجمع الخامس. 

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أول تعليق من وزير الشباب والرياضة على خروج منتخب مصر|خاص


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