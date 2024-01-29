يتمتع بشخصية قوية.. نجم منتخب مصر السابق يطالب بالتعاقد مع هذا المدرب.. فيديو

قال أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن جميع مشاكل المنتخب الوطني يتم تداولها في الإعلام بصورة سريعة.

وأضاف أبو مسلم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ليه مش بتقفل على الفريق، وتمنع المشاكل دي، اللعيبة كلها عاملة إعلانات قبل البطولة، كمان اختياراته لبعض اللاعبين عليها علامات تعجب".

وأشار: "حال رحيل المدير الفني الحالي للمنتخب روي فيتوريا، لابد من التعاقد مع حسام حسن الذي يتمتع بشخصية قوية، وسيغلق على الفريق، وهذا ما سيرفضه اتحاد الكرة".

واسترسل: روي فيتوريا لم يقدم لاعبا لمنتخب مصر، عكس ما فعله كارلوس كيروش مع المنتخب أثناء تواجده على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.