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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر ينفي بيع هذا اللاعب خلال الميركاتو الشتوي

صدى البلد

نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بيع لاعب الفريق خلال الموسم الحالي. 

وكتب عبر فيسبوك: “نادي سموحة يرفض بيع  كابتن الفريق حسام حسن”. 

من جانب آخر، قضت محكمة جنح الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، بمعاقبة فرج عامر رئيس نادي سموحة، بالحبس 3 اشهر وكفالة 50 ألف جنية وتعويض 100 ألف جنيه لاتهامه بسب عضو مجلس إدارة النادي أشرف مختار.

وبدأت الواقعة في يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، عندما بادر رئيس نادي سموحة بالاتصال هاتفيا بالمجني عليه ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الميركاتو الشتوى فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي سموحة رئيس نادي سموحة

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