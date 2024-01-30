حقيقة إنشاء جراج متعدد الطوابق على ضفاف النيل بالزمالك.. النائب أحمد السجيني يوضح

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء، أكد بعد اجتماعات كثيرة، أن فكرة إنشاء الجراج متعدد الطوابق في منطقة الزمالك على النيل، غير مطروحة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد أن ما يتم هو تطوير للمنطقة التي بها ضفاف النيل التي بها بعض الأشجار المهملة.

وقال أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه يوجد أهمية للممشى الذي يتم إنشاءه في المنطقة، ولكن لا بد أن يتم الإنشاء وفقا لمعايير خاص.

غير مطروحة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أخر خطاب جاء من مجلس الوزراء أكد انه يوجد تصميم من الهيئة الهندسية يحافظ على المسطحات الخضراء، وفكرة وجود جراج سطحي غير مطروحة.