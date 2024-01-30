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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم تطويرها.. مزلقانات الموت ببني سويف تحصد أرواح الصغار والكبار

صدى البلد

لا يمر أسبوع  على محافظة بنى سويف بمراكزها المختلفة، إلا وتستقبل مستشفيات المحافظة ضحايا لحوادث دهس بالقطارات، يذهب ضحيتها العديد من الشباب أو كبار السن، أو الأطفال الذين يتركون أيادى إبائهم مسرعين على قضبان السكك الحديدية أمام القطارات ويمرون من أسفل الحاجز الالكتروني .

وتعد محافظة بنى سويف من أكثر محافظات الجمهورية تعرضاً لحوادث السكك الحديدية، سواء بدهس القطارات للمواطنين، أو حوادث خروج قطارات عن القضبان حيث شهدت المحافظة خلال الشهرين الأخيرين اكثر من 5 حوادث مابين دهس بالقطار او خروج عن القضبان 

وأكد مصدر بهيئة السكك الحديدية بمحافظة بنى سويف، فى تصريحات “لصدى البلد  ”  أن إجمالي المزلقانات التابعة للهيئة 48 مزلقانا، منها 20 مزلقانا فى المنطقة الشمالية من مزلقان أفوة شمال مركز الواسطى إلى مزلقان الصحارة جنوب مدينة بنى سويف، مشيراً إلى أن 10 مزلقانات فقط من 20 مزلقانا تم تطويره إلكترونياً.

وأضاف المصدر، أن المنطقة الجنوبية لمحافظة  بنى سويف وحتى حدود المحافظة  مع محافظة المنيا تضم 28 مزلقانا جميعها يعملون الكترونيا . 

"صدي البلد " تجول  فى مزلقانات الموت كما يطلقون عليها أهالى المحافظة وكانت البداية من مزلقان مدينة ببا جنوب المحافظة، فالمشهد عبارة عن ازدحام للكوبرى بالباعة الجائلين وتكدس التكاتك والدراجات البخارية والسيارات أثناء مرور القطار.

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في البداية مصطفي  محمد  أحد سكان المنطقة المجاورة لمزلقان ببا ، أكد حدوث العديد من الحوادث خاصة وان الاهالي يخالفون الاتجاهات  في السير  مشيراً إلى أن التكاتك تقتحم الاتجاه المخالف فى تواجد عامل المزلقان وشرطى المرور، مما ينجم عنه العديد من الحوادث.

حيث لقى طالب مصرعه إثر تصادم قطار به أمام مزلقان محطة قطارات ببا، جنوب محافظة بني سويف خلال عبوره من مكان غير شرعي، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.


وتلقت اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد، بمصرع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا إثر تصادم قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي أمام مزلقان محطة ببا، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وتبين اسمه  عبد الرحمن أشرف فوزي قرني 17 عامًا، يقيم بقرة السلطان بدائرة مركز ببا، إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

أما مزلقان الموت "الغمراوى" يعد من أكثر المزلقانات وقوعا فى حوادث الدهس، على الرغم من تواجد عامل المزلقان بصفة دائمة، ووجود  بوابات إلكترونية لكن  الأهالى  يجدون سهولة كبيرة فى تخطى المزلقان أثناء مرور القطار، وهو الحال الذى ينطبق على مزلقان محيى الدين "السادات" وكذلك مزلقان الشاملة .

 وفي الاسبوع قبل الماضي  فوجئ أهالي محافظة بنى سويف بخروج قطار بضائع عن القضبان بمزلقان الشاملة دون وجود إصابات بشرية حتى الآن.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بخروج قطار بضائع سكة حديد من القضبان على الأرض بمزلقان الشاملة بندر بني سويف دون وجود إصابات بشرية حتى الآن، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، والبدء في التعامل مع تطورات الحادث.


وفي مزلقان  مركز الواسطي   لقيت فتاة عشرينية مصرعها إثر سقوطها من قطار قُرب مزلقان الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.

 

من جانبها لحل الازمة    تابع  اللواء سامي علام السكرتير المساعد لمحافظة بني سويف الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبرى مزلقان "الواسطى/الفيوم". 

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