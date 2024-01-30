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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مسلحين فلسطينيين وقوة إسرائيلية تقتحم طولكرم

طولكرم
طولكرم

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مسلحين فلسطينيين وقوة إسرائيلية اقتحمت طولكرم.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها عدة جرافات، مساء الاثنين، مدينة طولكرم ومخيم نور الشمس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر بأنّ مقاومين فلسطينيين استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طولكرم بعبوّات ناسفة.

وذكرت أنّ صفّارات الإنذار دوّت في مخيم نور الشمس.

ومن جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّه استلم 3 شبان، تم اعتقالهم صباح اليوم، مصابِين برضوض، من جراء الاعتداء عليهم بالضرب من جانب قوات الاحتلال في جنين، بعد اقتحام المدينة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت جنين، ودهمت عدة أحياء فيها، وشنت حملة تفتيش واسعة. 

كما دهمت عددا من المنازل واستجوبت ساكنيها، واعتدت بالضرب على شبان نُقلوا في إثر ذلك إلى المستشفى.

وأفادت بأنّ جنود الاحتلال اقتحموا مقهى في البلدة وحطّموا محتوياته، كما مزّقوا صور شهداء، وأطلقوا قنابل الصوت في اتجاه المركبات والمواطنين، ولاحقوا عدداً من الشبان، واعتقلوا عدداً منهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سنجل، شمالي رام الله، ونحالين، غربي بيت لحم، من عدة محاور، وتمركزت في منطقة الزاوية، وسط إطلاق الرصاص وقنابل والصوت والغاز السام والمسيّل للدموع، الأمر الذي أدّى إلى اندلاع مواجهات.

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