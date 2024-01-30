أوقف حربك عليها.. الجمهوريون في تكساس يصدمون بايدن: اخترت الولاية الخاطئة

عزز الجمهوريون في مجلس النواب، معارضتهم للبيت الأبيض، وسط مواجهة بين الإدارة وتكساس بشأن أمن الحدود، حيث حث المشرعون من الحزب الجمهوري، الولاية، على 'الحفاظ على الخط' ضد الحكومة الفيدرالية.

وقالت النائبة بيث فان دوين، الجمهورية من تكساس، في مؤتمر صحفي مع أكثر من 20 عضوًا جمهوريًا في مبنى الكابيتول: “قفوا مع تكساس. التزموا بالصف”. 'ولا تتراجع أبدًا.'

وقال النائب بريان بابين، الجمهوري عن ولاية تكساس، إذا أصبحت المواجهة على الحدود 'تصبح تلة للموت عليها، يمكنني أن أخبركم أنني سأنضم بكل سرور إلى ولايتي'.

وتخوض إدارة بايدن وتكساس نزاعًا قانونيًا حول ما إذا كان يمكن للولاية استخدام الأسلاك الشائكة على الحدود الجنوبية، حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يمكن للعملاء الفيدراليين إزالة الأسلاك.

وتعهد المسؤولون في تكساس بمواصلة تركيب السلك، وشجع الجمهوريون في واشنطن الولاية على مواصلة سياساتها الحدودية في مواجهة حكم المحكمة.

وطلب النائب راندي ويبر، الجمهوري عن ولاية تكساس، من الرئيس جو بايدن أن 'يوقف حربك على تكساس'.

وقال ويبر يوم الاثنين: “سيدي الرئيس، لقد اخترت الولاية الخطأ لتعبث معها”. 'لقد اخترت الحاكم الخطأ لتعبث معه. لقد اخترت وفد الولاية الخطأ لتعبث معه.'

لقد صاغ الجمهوريون مخاطر أزمة الحدود على أنها وخيمة، مثل الكثير من المسؤولين الآخرين في تكساس الذين حذروا من حرب أهلية.

وألقى الحزب الجمهوري اللوم بشكل مباشر على الرئيس ومسؤولي إدارته بسبب العدد القياسي لمواجهات المهاجرين على الحدود الجنوبية العام الماضي.

وقال النائب تشيب روي، الجمهوري عن ولاية تكساس، إن النوايا كانت خبيثة. وقال روي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين: 'إنه جهد متعمد لإغراق مجتمعنا وتقويض أسلوب حياتنا وتدمير الحضارة الغربية'.

ويأتي خطاب اليمين المكثف في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون في مجلس النواب لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ورفض التسوية التي توصل إليها مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن أمن الحدود وسياسة الهجرة.

ومن المقرر أن يتم يوم الثلاثاء تحديد لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب بشأن مادتين من الاتهامات الموجهة إلى مايوركاس بانتهاك القانون وخرق ثقة الجمهور. يمكن لقادة مجلس النواب طرح هذا الإجراء على البرلمان في أقرب وقت من الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يصدر مفاوضو مجلس الشيوخ مشروع قانون الحدود والهجرة الذي طال انتظاره في وقت ما من هذا الأسبوع. لكن الرسالة التي يرسلها الجمهوريون في مجلس النواب هي: لا داعي للقلق.

وقال بوب جود، رئيس كتلة الحرية بمجلس النواب، الجمهوري عن ولاية فرجينيا، للصحفيين يوم الاثنين بعد اجتماع مع قادة الحزب الجمهوري: “لقد واصل رئيس مجلس النواب القول إن مشروع قانون الحدود في مجلس الشيوخ، كما ورد، قد مات لدى وصوله إلى المجلس”.

واستخدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون هذه العبارة في رسالة أرسلها إلى الجمهوريين في مجلس النواب يوم الجمعة. ويقف هو وغيره من الجمهوريين في مجلس النواب إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انتقد أيضًا صفقة مجلس الشيوخ حتى قبل إصدارها.

وأعلن جونسون: 'إذا كانت الشائعات حول محتويات مسودة الاقتراح صحيحة، لكان قد مات عند وصوله إلى مجلس النواب على أي حال'.

ومنذ ذلك الحين، ضاعف جونسون جهوده مع تسرب المزيد من التفاصيل حول مشروع قانون مجلس الشيوخ. إحدى التفاصيل التي استغلها الجمهوريون هي أن مشروع القانون سيمنح وزارة الأمن الداخلي سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود إذا وصل المتوسط ​​اليومي للقاءات المهاجرين إلى 4000 على مدى أسبوع واحد. الأمر الأكثر إثارة للانزعاج بالنسبة للحزب الجمهوري هو أن هذا الإجراء لن يفرض إغلاق الحدود حتى يتجاوز المتوسط ​​الأسبوعي للمهاجرين الذين يعبرون بشكل غير قانوني (باستثناء أولئك القادمين بشكل قانوني عبر موانئ الدخول) 5000 أو يتجاوز العبور غير القانوني 8500 في يوم واحد.

ونشر رئيس مجلس النواب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن سلطة إغلاق الحدود يجب ألا تسمح بأي عبور غير قانوني، واصفًا اقتراح مجلس الشيوخ بأنه “غير ناجح”.

قال جونسون: “إن الآلاف كل يوم أمر شائن”. 'يجب أن يكون الرقم صفرًا.'

ولم يكن لدى عضو تجمع الحرية في مجلس النواب بايرون دونالدز أي مشكلة في رفض حزمة الحدود التي قدمها الحزبان في مجلس الشيوخ، دون أن يلاحظها أحد.

وقال الجمهوري من فلوريدا للصحفيين بعد مغادرة اجتماع القيادة يوم الاثنين مع جونسون: “إنهم فظيعون”.

وعندما سُئل عن سبب استمرار بعض نظرائه في مجلس الشيوخ في الدفاع عن اتفاق بين الحزبين يبدو أن الجمهوريين في مجلس النواب عازمون على تجاهله تمامًا، هز دونالدز كتفيه.

وقال: 'هؤلاء هم الأشخاص الذين عادة ما يعقدون صفقات سيئة للشعب الأمريكي'، مضيفًا أنه 'لا يتوقع شيئًا أقل' من المؤسسة هنا في العاصمة.