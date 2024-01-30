استهداف المرشحة الجمهورية نيكي هالي وتعرضها لمحاولة اعتداء بالضرب للمرة الثانية

بعد يومين من استدعاء رجل لحالة طوارئ وهمية في منزل المرشحة الرئاسية الجمهورية في كارولينا الجنوبية نيكي هيلي، تعرضت لمحاولة 'ضرب' ثانية في يوم رأس السنة الجديدة، هذه المرة من قبل شخص قال إن السيدة هيلي أطلقت النار على ابنتها. وفقا لتقرير الحادث الذي اطلعت عليه رويترز.

استجاب نائب عمدة مقاطعة تشارلستون في الأول من كانون الثاني (يناير) إلى منزل السيدة هيلي بعد أن اتصل شخص عرف نفسه باسم 'روز' برقم 911 مدعيًا أن ابنة السيدة هيلي كانت ملقاة في بركة من الدماء وأن السيدة هيلي كانت تهدد بإطلاق النار على نفسها، حسبما ذكر تقرير مكتب الشريف. .

ادعى المتصل أنه كان على الهاتف مع السيدة هيلي.

وتحدث النائب إلى امرأة مجهولة عند الباب الأمامي تطابقت مع وصف السيدة هيلي وسرعان ما خلص إلى أن المكالمة كانت خدعة، وفقًا للتقرير الذي تلقته رويترز ردًا على طلب للحصول على سجلات حوادث الضرب في منزل السيدة هيلي.

ولم يتم الإبلاغ سابقًا عن محاولة الضرب التي جرت في الأول من كانون الثاني (يناير).

ووقعت الخدع ضد هيلي، التي تتنافس مع المرشح الأوفر حظا الرئيس السابق دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، في بلدة جزيرة كياوا، وهي مجتمع ثري في ولاية كارولينا الجنوبية يضم حوالي 2000 شخص.

ذكرت رويترز في 27 كانون الثاني (يناير) أن منزل السيدة هيلي في جزيرة كياوا قد تعرض للتدمير في 30 كانون الأول (ديسمبر)، عندما اتصل رجل بالسلطات وادعى أنه أطلق النار على امرأة وهدد بإيذاء نفسه في منزلها.

تعد حوادث الضرب من بين موجة من التهديدات العنيفة والتهديدات بالقنابل وغيرها من أعمال الترهيب ضد المسؤولين الحكوميين وأعضاء السلطة القضائية ومديري الانتخابات منذ انتخابات 2020 والتي أثارت قلق مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين قبل المنافسة الرئاسية الأمريكية هذا العام.

ولم تستجب السيدة هيلي على الفور لطلب التعليق. ولم يحدد مكتب الشريف علنًا أي مشتبه بهم في المكالمات الخادعة.

الضرب هو تقديم تقارير كاذبة إلى الشرطة لإثارة رد فعل يحتمل أن يكون خطيرًا من قبل الضباط.

ويرى خبراء إنفاذ القانون أن ذلك شكل من أشكال الترهيب أو المضايقة الذي يتم استخدامه بشكل متزايد لاستهداف الشخصيات البارزة، بما في ذلك المسؤولين المشاركين في القضايا المدنية والجنائية المرفوعة ضد ترامب.

وفي برنامج 'Meet the Press' الذي تبثه قناة NBC يوم 28 يناير، ألمحت السيدة هيلي إلى محاولة ثانية للضرب لكنها لم تقدم تاريخًا للحادث أو تشارك تفاصيل ما حدث. وقالت: 'أعتقد أننا حدث ذلك مرتين'.

وتزايدت حالات الضرب خلال الشهرين الماضيين، واستهدفت حلفاء ترامب ومنافسيه أثناء حملته للعودة إلى البيت الأبيض.

وقال ديفيد بيكر، المدير التنفيذي للمركز غير الحزبي للابتكار والأبحاث الانتخابية: 'إن الضرب والتهديدات الجسدية تهدف إلى ترويع موظفي الخدمة المدنية الذين تعتمد عليهم ديمقراطيتنا'. 'مع تصاعد الحملة الرئاسية، يبدو أن المضايقات تتزايد.'

وشملت الأهداف شخصيات تعارض ترامب علناً، مثل وزيرة خارجية ولاية مين، شينا بيلوز، وهي ديمقراطية منعته من المشاركة في الاقتراع الأولي في ولايتها.

تم استهداف القضاة ومدعي عام واحد على الأقل يتعامل مع القضايا المرفوعة ضد ترامب. لكن مؤيدي ترامب، مثل النائبة الأمريكية مارجوري تايلور جرين، واجهوا أيضًا محاولات ساحقة.

الأسلحة مرسومة، الآباء المسنين في المنزل

وفي الحادث الذي وقع في 30 ديسمبر/كانون الأول، كان والدا السيدة هيلي، البالغان من العمر 87 و90 عاماً، والقائم على رعايتهم، في المنزل في ذلك الوقت، وفقاً للسجلات التي تلقتها رويترز في 29 يناير/كانون الثاني، والتي قدمت معلومات جديدة عن الحادث.

ولاحظ النواب “صورة ظلية لأحد الأفراد من خلال شرفة نافذة الطابق الثاني. وقال تقرير عن الحادث صادر عن مكتب الشريف: 'قدم النواب أسلحتهم وأمروا الشخص برفع يديه'.

ثم لاحظ النواب أن شخصين يرفعان أيديهما، وربما شخصًا ثالثًا، عبر النافذة.

ولم يحدد تقرير الحادث هوية الأفراد.

لكن السيدة هيلي قالت في 28 كانون الثاني (يناير) إن النواب 'كان لديهم أسلحة موجهة نحو والدي'.

وجاء في تقرير الحادث أن أحد النواب اقترب من الباب الأمامي وتحدث إلى القائم بالأعمال، الذي قال إنه لم يتم إطلاق النار على أحد. وأضافت أن النواب تحدثوا في وقت لاحق مع صاحبة المنزل، وهي على ما يبدو السيدة هيلي، عبر الهاتف.

وقالت السيدة هيلي في مقابلة تلفزيونية أجريت في 28 يناير/كانون الثاني حول الحادث الذي وقع في 30 ديسمبر/كانون الأول: 'لقد عرض ذلك عائلتي للخطر'. 'لم يكن الوضع آمنًا. وهذا يوضح الفوضى التي تحيط ببلادنا الآن”.

تم إجراء المكالمة من قبل رجل عرّف عن نفسه بأنه 'ترافيس'، وفقًا لتقرير الحادث.

وقال التقرير إن المسؤولين تحدثوا مع ساكني المنزل وسمحوا لهم بالاستماع إلى مكالمة 911، لكنهم 'لم يتعرفوا على الصوت'.

وأضاف التقرير أن السلطات لم تتمكن من تحديد الرقم الذي صدرت منه المكالمة.

ومع ذلك، يبدو أن السلطات لديها المزيد من المعلومات حول مكالمة الأول من يناير. وجاء في التقرير الخاص بالواقعة، والذي اطلعت عليه رويترز بعد التنقيحات، أن السلطات حددت رقم هاتف المتصل.

اشترت السيدة هالي وزوجها منزلًا في جزيرة كياوا بقيمة 2.4 مليون دولار أمريكي (3.21 مليون دولار سنغافوري) في أكتوبر 2019، وفقًا لسجلات العقارات المحلية.