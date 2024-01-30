صدمة للمغرب في أمم أفريقيا.. ماذا ينتظر المدرب وليد الركراكي؟

صدمة مرتقبة قد يواجهها منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار، وذلك بسبب مدربهم وليد الركراكي، الذي يواجه شبح الإيقاف.. فما القصة؟

وأعلن الاتحاد الكونغولي الديمقراطي لكرة القدم عبر بيان رسمي، أمس الإثنين، التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، في أول تصعيد رسمي عقب إلغاء إيقاف المدير الفني وليد الركراكي، مدرب المغرب.

يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور الـ16 من البطولة.

مباراة المغرب وجنوب أفريقيا

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش وتقام على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو.

ويسعى كلا المنتخبين للتتويج بالكأس للمرة الثانية في تاريخه، حيث فاز أسود أطلس باللقب في عام 1976 مقابل تتويج وحيد أيضا لمنتخب جنوب أفريقيا في عام 1996.

يذكر أن المنتخب المغربي، قد تأهل لثمن النهائي بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط بعد فوزين على تنزانيا وزامبيا والتعادل مع الكونغو الديمقراطية، بينما انتزع منتخب جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط بعد فوز على ناميبيا وخسارة أمام مالي وتعادل أمام تونس.

ويتأهل الفائز من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا لدور الثمانية لمواجهة الرأس الأخضر "كاب فيردي".

ماذا فعل مدرب المغرب؟

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أوقفت الركراكي عن حضور 4 مباريات لمنتخب المغرب، منها مباراتين مع وقف التنفيذ، على خلفية الأحداث التي تلت مباراة الكونغو الديمقراطية، قبل أن تلغي لجنة الاستئناف هذا القرار.

يذكر أن مباراة المنتخبين الكونغولي والمغربي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ودخل الركراكي في مشادة كلامية مع اللاعب الكونغولي شانسيل مبيمبا عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2023، حيث وقعت مشادة كبيرة بين اللاعبين وصلت إلى حد التراشق بالأيدي، داخل الملعب، ما استمر حتى وصول اللاعبين إلى غرف الملابس.

واتهم مبيمبا، الركراكي بتوجيه ألفاظ عنصرية، ما رد عليه المدرب المغربي بقوله: "لم يعجبني ما قاله.. إنه يشير إلى أن تعليقاتي كانت عنصرية، وكان عليه أن يكون أكثر صدقًا".

ماذا ينتظر مدرب المغرب؟

ونشر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، أوضح فيه أنه ينوي تصعيد قضية الركراكي إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، اعتراضًا على إلغاء إيقاف المدرب.

وجاء في بيان الاتحاد الكونغولي لكرة القدم: "استأنف المغرب ضد قرار إيقاف الركراكي.. ورغم اعترافات المدرب التفصيلية والتي أكدتها الصور التي لا تترك أي مجال للشك، تم إلغاء القرار ببساطة".

وأضاف: "نظرًا لطبيعة القرار غير المبرر، يعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم رفع القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بعد استلام حيثيات القرار".