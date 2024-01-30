عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة للمغرب في أمم أفريقيا.. ماذا ينتظر المدرب وليد الركراكي؟

مدرب المغرب وليد
مدرب المغرب وليد الركراكي

صدمة مرتقبة قد يواجهها منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار، وذلك بسبب مدربهم وليد الركراكي، الذي يواجه شبح الإيقاف.. فما القصة؟

وأعلن الاتحاد الكونغولي الديمقراطي لكرة القدم عبر بيان رسمي، أمس الإثنين، التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، في أول تصعيد رسمي عقب إلغاء إيقاف المدير الفني وليد الركراكي، مدرب المغرب.

حكم سودانى يدير موقعة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس الأمم

نجم المغرب : جاهزون لجنوب إفريقيا .. وثقتنا عالية بكأس الأمم

كاف يزف خبرًا سارًا لجماهير المغرب

الركراكي | قرار رسمي من الكاف ضد مدرب المغرب بسبب مباراة الكونغو

يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور الـ16 من البطولة.

مباراة المغرب وجنوب أفريقيا 

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش وتقام على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو.

ويسعى كلا المنتخبين للتتويج بالكأس للمرة الثانية في تاريخه، حيث فاز أسود أطلس باللقب في عام 1976 مقابل تتويج وحيد أيضا لمنتخب جنوب أفريقيا في عام 1996.

يذكر أن المنتخب المغربي، قد تأهل لثمن النهائي بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط بعد فوزين على تنزانيا وزامبيا والتعادل مع الكونغو الديمقراطية، بينما انتزع منتخب جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط بعد فوز على ناميبيا وخسارة أمام مالي وتعادل أمام تونس.

ويتأهل الفائز من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا لدور الثمانية لمواجهة الرأس الأخضر "كاب فيردي".

ماذا فعل مدرب المغرب؟

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أوقفت الركراكي عن حضور 4 مباريات لمنتخب المغرب، منها مباراتين مع وقف التنفيذ، على خلفية الأحداث التي تلت مباراة الكونغو الديمقراطية، قبل أن تلغي لجنة الاستئناف هذا القرار.

يذكر أن مباراة المنتخبين الكونغولي والمغربي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ودخل الركراكي في مشادة كلامية مع اللاعب الكونغولي شانسيل مبيمبا عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2023، حيث وقعت مشادة كبيرة بين اللاعبين وصلت إلى حد التراشق بالأيدي، داخل الملعب، ما استمر حتى وصول اللاعبين إلى غرف الملابس.

واتهم مبيمبا، الركراكي بتوجيه ألفاظ عنصرية، ما رد عليه المدرب المغربي بقوله: "لم يعجبني ما قاله.. إنه يشير إلى أن تعليقاتي كانت عنصرية، وكان عليه أن يكون أكثر صدقًا".

ماذا ينتظر مدرب المغرب؟

ونشر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، أوضح فيه أنه ينوي تصعيد قضية الركراكي إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، اعتراضًا على إلغاء إيقاف المدرب.

وجاء في بيان الاتحاد الكونغولي لكرة القدم: "استأنف المغرب ضد قرار إيقاف الركراكي.. ورغم اعترافات المدرب التفصيلية والتي أكدتها الصور التي لا تترك أي مجال للشك، تم إلغاء القرار ببساطة".

وأضاف: "نظرًا لطبيعة القرار غير المبرر، يعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم رفع القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بعد استلام حيثيات القرار".

المغرب مباراة المغرب وجنوب أفريقيا مدرب المغرب وليد الركراكي أمم أفريقيا الكونغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

موضوعات متعلقة

فتاوى وأحكام.. حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة.. فوائد شهادات الاستثمار حلال وليست ربا ويجوز العيش منها.. تحذير من عادة سيئة منتشرة أثناء الطعام نهى عنها الشرع

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

حكم تناول اللحوم المعمليَّة والمصنعة

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

متنكرين بملابس أطباء.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مستشفى بغزة| فيديو

لن نترك سوريا.. واشنطن توجه رسالة لموسكو بعد تصريحاتها عن القوات الأمريكية

مدبولي يوجه بوضع خطة لتحفيز الاستثمار في توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية

جناح فلسطين بمعرض الكتاب: هذه القطعة من المعرض هي قبلتنا نحو مصر

قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص

حملات أمنية مكبرة لمنع محاولات احتكار السلع ورفع أسعارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آسر ياسين يقابل محمود حميدة في موعد مع الماضي

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

بعد سرقتها مرتين.. فساتين ومجوهرات أحلام المثيرة للجدل.. شاهد

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ