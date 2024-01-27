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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المغرب : جاهزون لجنوب إفريقيا .. وثقتنا عالية بكأس الأمم

رومان سايس
رومان سايس

قال رومان سايس قائد المنتخب المغربي إنه صار جاهزا للعب مجددا بعدما أبعدته الإصابة عن موقعة زامبيا، في ختام دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".

ويمكن للمدرب وليد الركراكي الاعتماد على المدافع المخضرم بداية من مباراة جنوب أفريقيا في ثمن النهائي.

وأكد للإذاعة المغربية أن منتخب المغرب سافر إلى كوت ديفوار بمجموعة من 27 لاعبا "على نفس القدر من الكفاءة".

وأضاف: "أشعر بارتياح شديد، ولله الحمد لم أعد أعاني مثلما كان الوضع من قبل، وتدربت بشكل طبيعي، والمدرب هو من يملك صلاحية اتخاذ كافة القرارات في وضع التشكيل الأساسي، ما يهم أني على استعداد للقتال بنفس الروح والإصرار مثلما كان عليه الوضع دائما".

وتابع: "الثقة تضاعفت بعد عبور دور المجموعات، وتنتظرنا مباراة في غاية الصعوبة أمام جنوب أفريقيا، وأعتقد أن المنافس يعرفنا ونعرفه، وقد بلغنا مرحلة لم يعد فيها أي مجال للخطأ".

واختتم: "أهدافنا لم تتغير والرهان أن نذهب لأبعد محطة ممكنة، ودائما ننتظر دعم أنصارنا".

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