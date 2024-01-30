عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تتبرأ من مسئولياتها عن المليشيات المسلحة في سوريا والعراق لمجلس الأمن

إيران
إيران

أرسل سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن اتهامات الولايات المتحدة لـ إيران بالوقوف خلف مجموعات مسلحة في العراق وسوريا.

وقال  إيرواني في رسالته، إن هذه المراسلات هي رد على الرسالة المؤرخة 26 يناير 2024 التي أعدتها الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والتي تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة تدعي أن مجموعات شبه عسكرية تابعة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية متورطة في إجراءات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا.

وأضاف السفير الإيراني لدي الأمم المتحدة، إن جمهورية إيران الإسلامية ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، إذ لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تخضع للسيطرة المباشرة او غير المباشرة لجمهورية إيران الإسلامية أو تعمل بالنيابة عنها، لذلك فإن إيران ليست مسؤولة عن اجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة.

وأوضح أنه "علاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق غير قانونية وتنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن المضمون الذي قدمته الولايات المتحدة في الرسالة المذكورة أعلاه إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يفتقر إلى الأساس القانوني ولا يمكن أن يضفي الشرعية على مثل هذه التصرفات".

قطر ترد على تجهيز أمريكا لرد انتقامي ضد إيران بعد هجوم الأردن

الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة ضد إيران.. تفاصيل

ايران الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن الدولي سفير إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة العراق سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

موضوعات متعلقة

قطر ترد على تجهيز أمريكا لرد انتقامي ضد إيران بعد هجوم الأردن

عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: الديمقراطيون منذ ولاية أوباما لديهم معاهدة سرية مع إيران

إيران.. ​إعدام 4 سجناء أكراد أدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل

الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة ضد إيران.. تفاصيل

شبكة اغتيالات يقودها تاجر مخدرات .. عقوبات أمريكية بريطانية جديدة على إيران

وفقًا لتقديرها.. إيران تعلق على ضربات المقاومة ضد أمريكا

بعد عودة العلاقات.. اتفاقات بين إيران وباكستان.. ورئيسي يزور إسلام آباد قريبًا

ترشيحاتنا

بعد أنباء ارتباطه| 10 صور رومانسية جمعت أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

وزير النقل يبحث مد الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب أكتوبر

قبل النطق بالحكم على غادة والي| تفاصيل قضية رسومات المترو

مفاجأة سارة للمصريين في الصباح.. قفزة كبيرة بإيرادات السياحة خلال 2023

لو عايز موبايل رخيص بأعلى جودة صوت لازم تشوف موبايل Tecno الجديد

إيران تتبرأ من مسئولياتها عن المليشيات المسلحة في سوريا والعراق لمجلس الأمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

الصين تبيع أعضاءنا.. نساء الأويجور تتصدرن تريند شهير على TikTok

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ