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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو عايز موبايل رخيص بأعلى جودة صوت لازم تشوف موبايل Tecno الجديد

لو عايز موبايل رخيص
لو عايز موبايل رخيص بأعلى جودة صوت لازم تشوف موبايل Tecno ال

الاستعداد لأحدث إصدار من سلسلة Pova، Tecno Pova 6 Pro، والذي سيتم الكشف عنه رسميًا في مؤتمر Mobile World Congress في برشلونة الشهر المقبل. ومن أهم ميزاته أنه سيكون أول هاتف من Tecno يدعم تقنية Dolby Atmos، وذلك بعد شراكة مميزة بين الشركتين.

ولم تقتصر تكنو على هاتف Pova 6 Pro فقط، بل ستشمل تقنية Dolby Atmos جميع الإصدارات القادمة من السلسلة، بالإضافة إلى سلسلتي Camon و Phantom المستقبليتين.

 

Tecno Pova 6 Pro يصل مع تقنية Dolby Atmos لأول مرة في هاتف من Tecno!

 

ووفقًا لـ Tecno، ستوفر هذه التقنية تجربة صوتية مذهلة من حولك، مع عمق ووضوح وتفاصيل غير مسبوقة. كما ستستمتع بصوت متحرك يتدفق فوقك وحولك، سواء استخدمت سماعة أذن ستريو أو سماعات رأس أو حتى مكبرات صوت الهاتف المدمجة.

ولا تقتصر تقنية Dolby Atmos على المحتوى الداعم لها فقط، بل تعمل على تحسين جميع أنواع الموسيقى والألعاب والأفلام والبرامج على هاتفك، لتقدم تجربة استماع أكثر طبيعية مع حوار أوضح ومجال صوتي أكثر شمولاً وتفاصيل أدق ونقاء صوت أعلى دون تشويش، بالإضافة إلى مستوى تشغيل ثابت لمختلف أنواع المحتوى.

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